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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تحديات خطيرة.. أحمد موسى: الأمريكان يعملون الآن على ملف تهجير الفلسطينيين بشكل واضح

أحمد موسى
أحمد موسى
هاني حسين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك تحديات خطيرة وصعبة ومقلقة  والامريكان يعملون الآن على ملف تهجير الفلسطينيين بشكل واضح .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  الامريكان يتحدثون عن ان الخطة العربية لإعمار غزة لا تتوافق مع متطلبات ترامب .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :"  إسرائيل كان بها اجتماع للكابنيت واتخذوا قرار خطير وهو الموافقة على إنشاء وكالة ومهمتها تهجير الفلسطينيين من أرضهم ".


وتابع الإعلامي أحمد موسى :"  إسرائيل يعملون على تهجير الفلسطينين من أرضهم وأنشاوا وكالة ستكون تحت سلطة جيش الاحتلال الإسرائيلي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" نتنياهو أمس كان يتفقد قوات المدرعات الإسرائيبلية وإسرائيل تتحدث عن الدخول بقوات برية لحصار قطاع غزة بشكل شامل ". 

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