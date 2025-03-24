تحديات خطيرة.. أحمد موسى: الأمريكان يعملون الآن على ملف تهجير الفلسطينيين بشكل واضح

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه هناك تحديات خطيرة وصعبة ومقلقة والامريكان يعملون الآن على ملف تهجير الفلسطينيين بشكل واضح .

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الامريكان يتحدثون عن ان الخطة العربية لإعمار غزة لا تتوافق مع متطلبات ترامب .

وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل كان بها اجتماع للكابنيت واتخذوا قرار خطير وهو الموافقة على إنشاء وكالة ومهمتها تهجير الفلسطينيين من أرضهم ".



وتابع الإعلامي أحمد موسى :" إسرائيل يعملون على تهجير الفلسطينين من أرضهم وأنشاوا وكالة ستكون تحت سلطة جيش الاحتلال الإسرائيلي ".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى:" نتنياهو أمس كان يتفقد قوات المدرعات الإسرائيبلية وإسرائيل تتحدث عن الدخول بقوات برية لحصار قطاع غزة بشكل شامل ".