أحمد موسى يفضح مخططا إسرائيليا لتهجير الفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل تسعى لتنفيذ خطة تهجير الفلسطينيين وحصر الفلسطينيين في منطقة صغيرة.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"،: "الاحتلال يمنع دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وقطعوا كل مقومات الحياة عن الفلسطينيين".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى: "هذا المخطط هو المخطط الأخطر الذي لم تتنازل عنه إسرائيل مطلقا".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "الاحتلال يقول إن حماس إذا القت السلاح اليوم لن يكون هناك حرب".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "عناصر جماعة الإخوان الإرهابية تستمر في نشر الشائعات عن الدور المصري لوقف الحرب في قطاع غزة".