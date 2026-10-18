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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

سفير سريلانكا يشيد بالمكانة السياحية والتاريخية لمدينة الأقصر

سفير سريلانكا لدى مصر
سفير سريلانكا لدى مصر
أ ش أ

أشاد سفير سريلانكا لدى مصر سيسيرا سينافيراتنا، بالمكانة السياحية والتاريخية التي تتمتع بها الأقصر وما تمتلكه من مقومات متميزة تجعلها وجهة مهمة لتعزيز التعاون السياحي والثقافي، معربا عن تقديره للعلاقات التي تجمع مصر وسريلانكا،

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، سفير سريلانكا؛ لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المتبادل.

وتناول اللقاء فرص دعم العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والسياحي؛ بما يسهم في توطيد أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وأكد محافظ الأقصر أهمية تعزيز التواصل مع الجانب السريلانكي، واستثمار ما تتمتع به المحافظة من مقومات سياحية وأثرية وثقافية فريدة في دعم التعاون السياحي، فضلًا عن بحث فرص إقامة شراكات تسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتبادل الخبرات في مختلف المجالات.

يأتي اللقاء في إطار حرص محافظة الأقصر على توسيع مجالات التعاون مع الدول الصديقة، وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل الاقتصادي والثقافي؛ بما يدعم جهود التنمية ويعزز مكانة المحافظة على خريطة السياحة والاستثمار الدولية.

سفير سريلانكا لدى مصر سيسيرا سينافيراتنا مكانة السياحية الأقصر

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