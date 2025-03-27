الحكمة من إخفاء موعد ليلة القدر.. أمين الفتوى يوضح

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء ، أن إخفاء موعد ليلة القدر يحمل حكمة إلهية عظيمة، حيث يدفع المسلمين إلى الاجتهاد في العبادة طوال العشر الأواخر من رمضان، بل وحتى في الشهر كله وفقًا لبعض آراء الفقهاء.

وأوضح فخر، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" على قناة "الناس"، أن الله سبحانه وتعالى أراد من خلال هذا الإخفاء أن يضاعف المسلمون جهودهم في الذكر والصلاة والقيام، مما يمنحهم فرصة لنيل أجر وثواب أكبر، فبدلاً من تحصيل ثواب ليلة واحدة، يُكتب لهم أجر عشر ليالٍ مليئة بالطاعات.

وأشار إلى أن هذا الإخفاء يساهم في تعزيز روح المنافسة بين المسلمين في أعمال الخير، مثل الصدقات، وصلة الأرحام، وإخراج الزكاة، مما يجعل العشر الأواخر من رمضان محطة روحانية عظيمة قبل وداع الشهر الكريم.

ومن الأدعية المستحبة في ليلة القدر ما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها، أنها سألت النبي ﷺ: "يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر، ما أقول فيها؟" فقال: "اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني".

فضل ليلة القدر

1- في ليلة القدر غفران للذنب لمن قامها محتسبًا الأجر عند الله عز وجل، فعنأبي هُرَيرةَ رضِيَ اللهُ عنهُ عنِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّمَ أنَّه قال: «مَن يَقُمْ ليلةَ القَدْرِ إيمانًا واحتسابًا، غُفِرَ له ما تَقدَّمَ من ذَنبِه» رواه البخاريُّ (35)، ومسلم (760).

2-فضل ليلة القدر أنزل الله تعالى في ليلة القدر القرآن الكريم، قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

3-فضل ليلة القدر خصّ الله تعالى ليلة القدر بالبركة، قال تعالى: «إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ ۚ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ».

4- تُكتب فيها الأعمار والأرزاق للعام القادم، قال تعالى: «فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ».

5- ميّز الله العبادة فيها دون باقي الليالي، قال تعالى: «لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ».

6- تتنزّل الملائكة في ليلة القدر لتحفّ المسلمين، وتملأ الأرض بالخير والرحمة والمغفرة، قال تعالى: «تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ».