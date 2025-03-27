نهى عابدين: لم أحاول الانتحار خلال مرضي بالاكتئاب وتعرضت للخيانة

أكدت الفنانة نهى عابدين، أنها لم تحاول الانتحار خلال إصابتها بالاكتئاب وهناك بالفعل مرضى بالاكتئاب يصلوا لمرحلة الانتحار لكن تعبها لم يصل لهذه المرحلة، قائلة: "أنا اكتئابي لم يصل لهذه الدرجة وكنت عايزة اقعد في البيت افصل ومش عايزة التزامات وزن".

وكشفت نهى عابدين، خلال حوارها ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، عن ذهابها لطبيب نفسي وقتها وتكلم معها، مضيفة: "الدكتور اتكلم معايا شويه وبشوف موضوع أنك تروح لدكتور نفسي كل فترة حاجة مفيدة جدا"، موضحة أننا كبشر نشعر أحيانا بلخبطة ومن الجيد الذهاب لشخص ليس عنده مصلحة وحاليا لا تذهب لطبيب نفسي.

وأشارت نهى عابدين، إلى أنها خرجت من الاكتئاب بطريقة تفكيرها ونظرتها للأشياء والأمور في حياتها، مؤكدة أنها تعرضت للخيانة لكن دون الافصاح عن نوع الخيانة، معقبة: "مش لازم أقول نوع الخيانة ايه وكان في علاقة صداقة في حياتي واتخنت فيها والشخص دي أخذت فلوسي ونصبت عليا وسرقتني من بيتي".