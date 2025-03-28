راجل فنان.. محمد رمضان يهدي بائع سبح 100 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان، خلال الفقرة الأولى من حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، هدية مبلغ 100 ألف جنيه.

وعلق الفنان محمد رمضان، قائلا: “الحالة اللي معانا انهادره حالة جميلة سعيد إني شوفته.. راجل فنان يصنع شيء فيه فن عنده محامية وبنات وأبناء كلهم متفوقين في الدراسة”.

والتقى محمد رمضان، بالرجل، ووجه حديثه له، قائلا: “أنت راجل شغال ومش بتمد إيدك علشان كدا ربنا بعتنا ليك”.



رد الجميل

أعرب الفنان محمد رمضان عن سعادته بإطلاق برنامجه الجديد "مدفع رمضان"، الذي يُعرض على قناة DMC، مؤكدًا أن البرنامج يمثل طريقة بسيطة لرد الجميل لجمهوره الذي دعمه طوال مسيرته.

وفي أولى حلقات البرنامج، قال رمضان: "اعتبروا البرنامج جزء بسيط من رد جميلكم عليا، وفيه فقرات كتير، وكل فقرة بحبها أكتر من التانية، والكل هيتبسط".

برنامج يجوب مصر لإسعاد الجمهور



وأكد رمضان أن برنامج "مدفع رمضان" تم صناعته بمحبة كبيرة للشعب المصري، كاشفًا أنه عند تعاقده مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، قال لهم: "أنا جاهز أروح كل شبر في مصر علشان نفرح الناس".