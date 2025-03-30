ترامب يرفض إقالة مسئولين بسبب تسريب خطط ضرب الحوثيين

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم السبت، أنه لن يقدم على إقالة أي مسئول بسبب تسريب غير مقصود لخطط إدارته بشأن توجيه ضربة جوية ضد الحوثيين في اليمن.

رفض الاستجابة للضغوط

وفي مقابلة مع كريستين ويلكر من شبكة "إن بي سي نيوز"، شدّد ترامب على موقفه قائلاً: "أنا لا أطرد الناس بسبب الأخبار الكاذبة وبسبب مطاردة الساحرات"، في إشارة إلى الانتقادات التي طالت إدارته بعد الحادثة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه لا يزال يثق بمستشاره للأمن القومي مايك والتز، ووزير الدفاع بيت هيغسيث، رغم تسريب تفاصيل المناقشات.

تفاصيل التسريب

وجاءت هذه الأزمة بعد ما أضاف والتز عن طريق الخطأ جيفري غولدبيرغ، محرر مجلة "ذي أتلانتيك"، إلى مجموعة محادثة جماعية عبر تطبيق "سيغنال" المشفر، حيث كان كبار المسؤولين يناقشون خطط الهجوم على الحوثيين.

وخلال المحادثة، كشف هيغسيث تفاصيل عن كيفية تنفيذ الضربة قبل وقوعها، مما أدى لاحقًا إلى نشر مجلة "ذي أتلانتيك" مقالًا عن التسريب، وهو ما أثار صدمة داخل أوساط الأمن القومي الأمريكي.