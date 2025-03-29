أمريكا تعد بعملية واسعة ضد الحوثيين في عهد ترامب

ذكرت وكالات أنباء دولية ان العملية الأمريكية ضد الحوثيين في عهد ترامب تعد أكثر شمولا من تلك التي كانت في عهد بايدن.

ذكرت الولايات المتحدة أنها انتقلت من استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات باليمن لاستهداف المسؤولين وقصف المدن.

وأفادت الأنباء بان مهبط طائرات غامض قبالة سواحل اليمن في جزيرة ميون وسط باب المندب يبدو جاهزا لاستقبال رحلات جوية وقاذفات.

وذكر الجيش الأمريكي انه نقل نحو 4 قاذفات شبح بعيدة المدى من طراز بي-2 إلى قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي.

نقل الجيش الأمريكي قاذفات بعيدة المدى للمحيط الهندي يشير إلى تجنبه استخدام قواعد حلفائه في الشرق الأوسط.