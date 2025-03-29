قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يستبعد محمد السيد من السفر إلى جنوب أفريقيا
كيفية صلاة العيد.. الدليل الشامل لأحكامها وسننها ووقتها
جهاز المخلفات يراقب النظافة حول المساجد والساحات والمتنزهات خلال العيد
حزب حماة الوطن يكرم حفظة القرآن الكريم في بني سويف
الإعلامي الحكومي: نثمن الجهود المصرية بشأن تشكيل إدارة مؤقتة لـ غزة
حسام صلاح: رفع حالة الاستعداد القصوى بمستشفيات قصر العيني خلال العيد
ترامب يقدم عرضا مغريا للصين مقابل بيع تيك توك
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29-3-2025
دعاء وداع رمضان .. كلمات تغفر كل ذنوبك وتجبر بخاطرك قبل العيد
الأرصاد الجوية تكشف عن حالة الطقس في أول أيام عيد الفطر
خريطة حفلات عيد الفطر 2025 كاملة .. عمرو دياب وكاريوكي ورامي جمال
العالم على موعد مع حدث هام هذا المساء .. ماذا سيحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أمريكا تعد بعملية واسعة ضد الحوثيين في عهد ترامب

أرشيفية
أرشيفية
محمد على

ذكرت وكالات أنباء دولية ان العملية الأمريكية ضد الحوثيين في عهد ترامب تعد  أكثر شمولا من تلك التي كانت في عهد بايدن.

ذكرت الولايات المتحدة أنها انتقلت من استهداف مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات باليمن لاستهداف المسؤولين وقصف المدن.

وأفادت الأنباء بان  مهبط طائرات غامض قبالة سواحل اليمن في جزيرة ميون وسط باب المندب يبدو جاهزا لاستقبال رحلات جوية وقاذفات.

وذكر الجيش الأمريكي انه نقل نحو 4 قاذفات شبح بعيدة المدى من طراز بي-2 إلى قاعدة دييجو جارسيا في المحيط الهندي.

نقل الجيش الأمريكي قاذفات بعيدة المدى للمحيط الهندي يشير إلى تجنبه استخدام قواعد حلفائه في الشرق الأوسط.

الجيش الأمريكي الحوثيين عهد ترامب أمريكا أكثر شمولا الولايات المتحدة الصواريخ والمسيرات مهبط طائرات الأمريكي شبح بعيدة المدى محيط الهندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دار الإفتاء اول ايام عيد الفطر المبارك

دار الإفتاء تعلن اول ايام عيد الفطر المبارك 2025 .. وفلكيا موعد العيد الأحد

عيد الفطر

خبير أرصاد: يستحيل رؤية الهلال الأحد بالسعودية.. وعيد الفطر الإثنين

علامات ليلة القدر

هل ظهرت علامات ليلة القدر 29 رمضان؟.. هنيئًا لما فاز بها

زيزو

زيزو يثير الجدل برسالة غامضة .. ما القصة؟

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

مواقيت صلاة عيد الفطر في القاهرة وجميع المحافظات

المتهمين

بعد انتشار الفيديو.. القبض على متعاطى المخدرات بالقليوبية

موعد صلاة عيد الفطر 2025

موعد صلاة عيد الفطر 2025 في القاهرة والمحافظات

أسعار الدواجن

قبل العيد بساعات.. مفاجأة فى أسعار الدواجن اليوم السبت

ترشيحاتنا

أرشيفية

أمريكا تعد بعملية واسعة ضد الحوثيين في عهد ترامب

زلزال

انهيار برج مراقبة في مطار العاصمة الجديدة لميانمار بسبب الزلزال

الأردن

الأردن يسمح بدخول المجموعات السياحية السورية وفق ضوابط معتمدة

بالصور

بعد 120 عامًا من وجودها.. العالم يودع شركة سيارات شهيرة

فوكسهول
فوكسهول
فوكسهول

تسلا تخطط لإطلاق أول سيارة طائرة: موديل V

تسلا موديل V
تسلا موديل V
تسلا موديل V

إطلالة لافتة.. نيكول سابا تستعرض رشاقتها عبر إنستجرام

نيكول
نيكول
نيكول

فيديو

مي عمر - دينا

دينا: راقصة محترفة أدت مشاهد مي عمر في إش إش

إنجى كيوان

خطفت الأنظار بجمالها.. إنجي كيوان تألقت بعملين مختلفين في رمضان

تصريحات صلاح أبو المجد

صلاح أبو المجد بدون فلتر.. محمد رمضان من أكتر الفنانين انتشارا وياسمين صبري مبتعرفش تمثل

مسلسل لام شمسية

أحمد السعدني: تجربتي في لام شمسية أفادتني خلال علاقتي بأبنى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عيد سعيد

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الصديق قبل الطريق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دراما رمضان بين التشويه والبناء

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: كيف تؤثر الطاقة في مسار الصراع الروسي الأوكراني؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

المزيد