إزالة فورية لبناء مخالف بقرية الحمرايا بمركز بني سويف

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، إزالة "في المهد" لحالة بناء مخالف بقرية الحمرايا التابعة للوحدة المحلية لقرية بياض العرب.

وتمثلت المخالفة في محاولة استكمال بناء غرف سطح بأحد الأبراج السكنية بالمخالفة لشروط الترخيص الصادر له مسبقًا، وفور رصد الحالة، تحركت الأجهزة التنفيذية برئاسة الأستاذ على يوسف رئيس المدينة واشراف ميداني من رئيس القرية، وقامت بإزالة المخالفة بشكل فوري، وذلك في إطار سياسة المحافظة للتعامل السريع والردع الحازم ضد المخالفين، حفاظًا على هيبة القانون ومنع ظهور أية مخالفات جديدة.

وأكدت الوحدة المحلية استمرار حملات الرصد والمتابعة اليومية بمختلف قرى ومراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، الذي شدد على عدم التهاون في مواجهة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.