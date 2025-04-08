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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تراجع أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

أسعار الدواجن
أسعار الدواجن
شيماء مجدي

تراجعت أسعار الدواجن بجميع أنواعها اليوم الثلاثاء ، وذلك نتيجة لقلة الإقبال على  شرائها بعد انتهاء شهر رمضان، والذى ازداد فيه استهلاك الدواجن بنسبة تتراوح من 30 ل 35%.

ويقدم موقع “صدى البلد” الإخباري أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء في مصر، بالمزارع والأسواق.

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 


وانخفضت  أسعار الدواجن البيضاء في المزرعة  ووصل سعر الكيلو إلى 80 جنيها بعدما وصل إلى 98 جنيها؛ أى انخفضت حوالى 18 جنيهًا، وتصل  للمستهلك بسعر 90 جنيها، كما استقرت أسعار الدواجن الأمهات عند حوالى 68 جنيها للكيلو  وتصل للمستهلك بسعر 77 جنيها.

أسعار الفراخ الحمراء 


كذلك  انخفض سعر الكيلو من الدواجن الساسو "الفراخ الحمراء"  لتصل إلى 85 جنيهًا بعدما كان سعرها 95 جنيهًا  وتصل للمستهلك بسعر 95 جنيهًا.
 

الفراخ البلدي 
كما انخفضت سعر كيلو الفراخ البلدي بالمزرعة إلى 109 جنيهًا، بعدما كان سعرها 119 حنيها وتصل للمستهلك بسعر  130 جنيهًا.
 

سعر البانيه 

كما انخفض سعر كيلو البانيه بالتابعية اليوم من  210 لـ 200 جنيه في بعض المحلات.

سعر الأوراك من 105 إلى 110  جنيهات.

وكيلو الأجنحة يتراوح بين 65 و 75 جنيهًا.
سعر زوج الحمام 170 جنيهًا.
سعر البط 160 جنيهًا.
سعر الأرانب 140 جنيهًا.

أسعار البط اليوم


تتراوح أسعار كتكوت بط فرنساوي بين 10 جنيهات 11 جنيها.
كتكوت بط مسكوفي بين 23 جنيها و 24 جنيها.
كتكوت بط مولارد بين 24 جنيها 25 جنيها.
لحم بط بلدي سجل الكيلو 120 جنيه.
لحم بط فرنساي سجل الكيلو 75 جنيها .
لحم بط مسكوفي سجل الكيلو بين 95 جنيها.

ونرصد أهم العوامل التى زادت من إنتاجية الدواجن خلال السنوات الأخيرة
- تدبير العملات اللازمة لاستيراد جدود وأمهات الدواجن المنتجه لفراخ التسمين أو بيض المائدة .
- زيادة الاستثمار فى مزارع الدواجن وما ترتب عليه من زيادة أعداد فراخ التسمين وبيض المائدة المنتج.

- زيادة وارداتنا من الذرة والصويا وإضافات الأعلاف لتواكب الزيادة في أعداد الدواجن المرباة.


-زيادة أعداد مصانع الأعلاف الجديدة.


- زيادة أعداد تسجيلات مخاليط الأعلاف.


- زيادة إقبال المربيين على إدخال وإسكان دورات جديدة من القطعان سواء كانت المنتجة لفراخ التسمين أو المنتجة لبيض المائدة.


- تنفيذ خطط لتحسين الكفاءة وزيادة الإنتاج .


- إعفاء مزارع وأنشطة الدواجن من الضريبة على العقارات.

- إعفاء خامات الأعلاف وإضافاتها المستوردة من الضريبة على القيمة المضافة.


-  تقديم كافة أوجه الدعم الفنى واللوجيستى والمالى لصغار المربيين لرفع كفاءة عنابرهم وتحويلها من نظام التربيه المفتوح إلى النظام المغلق.


- التوسع في المنشآت والطاقات الإنتاجية من خلال توفير تسهيلات ائتمانية ميسرة.


-توفير الإشراف البيطرى لمزارع الدواجن لتحسين الممارسات البيطرية.


- تقديم الدعم الفني للمربيين لمواجهة الأمراض وزيادة الإنتاجية.


- تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بعمل المسحات والفحوصات البيطرية المستمرة على القطعان لمتابعة الحالة الصحية ومواجهة أى مشكلات

- الإهتمام بتوفير الأعلاف وتحسين جودتها حيث شهدت الأعلاف تطورًا ملحوظًا لتوفير أعلاف متوازنة طبقاً للمواصفات القياسية والتى تحسن من معدلات أداء القطعان وتقلل من تكاليف الإنتاج.


- توفير الأمصال واللقاحات البيطرية بما يفي بحاجة السوق.


- فتح أفاق للاستثمار الداجنى فى الظهير الصحراوى لمشروعات إنتاج داجني متكاملة.

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