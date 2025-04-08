براءة ناصر الدسوقي.. محمد رمضان يمازح ياسمين صبري بعد إيقاف مقاضاته

سخر الفنان محمد رمضان من إعلان الفنانة ياسمين صبري عدم استكمالها إجراءات مقاضاته، مستعينًا بمشهد من مسلسل “الأسطورة” الذي يقر فيه القاضي ببراءة ناصر الدسوقى، نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

واعتبر البعض أن هذا التصرف يشعل الخلاف بينهما مرة أخرى، وأن هذا الأمر غير مقبول، ولا يجب السخرية من زميلته.

ياسمين صبري تعلن وقف إجراءاتها ضد محمد رمضان

وقال محامي ياسمين صبري إنه بشأن ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن واقعه تعدي المدعو محمد رمضان بالسب والقذف والتشهير وتداوله فيديو عبر حساباته الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي تجاوزت مشاهدته عشرات الملايين من المشاهدة فهي تمثل جرائم جنائية وفقا للمادة 306 من قانون العقوبات والمادتين 70 و76 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.

وأفاد بأن ياسمين صبري قررت برغبتها في وقف الإجراءات القانونية نظرا لإرسال المشكو في حقه رسائل إليها ونشرها على منصاته الإلكترونية تفيد باعتذاره رسميا عما بدر منه من سب وقذف وتشهير في حقها.

واستكمل أنه بناءً على اعتذار محمد رمضان الرسمي ونشره عبر حساباته الرسمية الإلكترونية فقد قبلت اعتذاره حرصا منها على الروابط التي بينهما وعلى الزمالة الفنية ورسالة للتسامح في هذه الأيام المفترجة المباركة.

وتابع: في النهاية - ونيابة عن ياسمين صبري - أكد المحامي أهمية الكلمة ومسئولية ما يصدر عن الشخصيات العامة، لاسيما وأنها مؤثرة وقدوة في المجتمع ولا تقبل هذه التصرفات في المناسبات الخاصة وعلى المستوى الشخصي أو التجمعات العامة وأمام الكاميرات، ويجب التصرف بمستوى لائق ومحترم لأن الفنان صاحب رسالة ويجب أن يكون نموذجا للتصرفات وفقا للقيم والتقاليد.