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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عبده: أداء كولر يثير العديد من علامات الاستفهام

كولر
كولر
رباب الهواري

 أعرب مصطفى عبده، نجم الأهلي السابق، عن قلقه تجاه أداء المدير الفني السويسري مارسيل كولر مع الفريق خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن هناك العديد من علامات الاستفهام التي تحيط بطريقة إدارة كولر للمباريات.

وأشار عبده  للإعلامى إبراهيم فايق خلال برنامجه على قناة MBC مصر 2 ، إلى أن أداء الفريق داخل الملعب لا يعكس قيمة الأهلي، خاصة في بعض المباريات الحاسمة التي ظهر فيها الفريق بمستوى أقل من المتوقع.

انتقادات لطريقة كولر الفنية

وأوضح عبده أن كولر يعتمد في كثير من الأحيان على خطط لا تتناسب مع إمكانيات اللاعبين المتاحين، وهو ما يؤثر سلبًا على الأداء الجماعي للفريق. 

كما أشار إلى أن بعض التغييرات الفنية التي يجريها المدرب خلال المباريات تثير الجدل، وتفقد الفريق توازنه في أوقات مهمة من اللقاءات.

حلمي طولان: عدم ثبات التشكيل يضر بأداء الأهلي

من جانبه، علّق الكابتن حلمي طولان، المدير الفني الأسبق لعدد من الأندية المصرية، على أزمة تذبذب أداء الأهلي تحت قيادة كولر، مشيرًا إلى أن السبب الرئيسي يكمن في عدم ثبات التشكيل. وأكد طولان أن تغيير التشكيلة باستمرار يفقد اللاعبين الانسجام داخل الملعب، ويؤثر على تحقيق النتائج الإيجابية.

دعوة لمراجعة الحسابات الفنية

ودعا طولان الجهاز الفني للأهلي إلى ضرورة إعادة النظر في سياسة التدوير المفرطة، والتركيز على تثبيت القوام الأساسي للفريق من أجل استعادة الاستقرار الفني والنتائج الإيجابية. وشدد على أن الأهلي يملك عناصر مميزة، لكن غياب الاستقرار التكتيكي يؤثر على ظهورهم بأفضل صورة


 

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