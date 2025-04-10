لابتوب رائد من لينوفو يغزو الأسواق.. إليك المواصفات والسعر

أكدت شركة لينوفو ليجن إطلاق حاسوبها المحمول للألعاب Y9000P 2025 Extreme Edition و من المتوقع أن يتمتع Legion Y9000P 2025 Extreme Edition بنفس مواصفات وميزات Legion Pro 7i Gen 10.

كمبيوتر لينوفو ليجن Y9000P 2025

يأتي طراز Legion Pro 7i من الجيل العاشر مزودًا بمعالج Intel Core Ultra 9 275HX وبطاقة رسومات NVIDIA RTX 5090، مع ذاكرة وصول عشوائي (RAM) DDR5 بسعة تصل إلى 64 جيجابايت بتردد 6400 ميجاهرتز، وقرص SSD PCIe 5.0 بسعة 1 تيرابايت بسعر 3440 دولارًا أمريكيًا، يستهدف الجهاز اللاعبين المحترفين بشاشة OLED مقاس 16 بوصة بدقة 2560 × 1600، تتميز بمعدل تحديث 240 هرتز، وسطوع 500 شمعة/متر مربع.

للصوت، يتضمن الكمبيوتر المحمول نظامًا رباعي السماعات بتقنية Nahimic Audio. كما يحتوي على بطارية بقوة 99 واط/ساعة، ومحول تيار متردد بقوة 400 واط، وكاميرا بدقة 5 ميجابكسل مزودة بميكروفونين.

يحتوي هيكل الكمبيوتر المحمول الذي يزن 2.72 كجم (بسمك يتراوح بين 21.9 و26.6 مم) على لوحة مفاتيح RGB لكل مفتاح، وأربعة مكبرات صوت، ومنافذ: HDMI 2.1، وThunderbolt 4، وUSB-C (140 واط PD)، وثلاثة منافذ USB-A، ومنفذ إيثرنت 2.5 جيجاهرتز، وواجهة صوت 3.5 مم. أما بالنسبة للاتصال، فيدعم الكمبيوتر المحمول تقنيتي Wi-Fi 7 و بلوتوث 5.4.