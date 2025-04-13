برلماني: مشروعات العلمين الجديدة تعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية

ثمن النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، التوجيهات الرئاسية بشأن دفع معدلات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، مؤكدا أنها ستكون عاصمة مصر الساحلية، ما يجعلها مركزًا حضاريًا وسياحيًا متميزا.

و أشار « الشوربجي» في تصريح لـ« صدى البلد» إلى أن مدينة العلمين واحدة من أهم المشروعات الناجحة ضمن مخطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، موضحا انها تحظى باهتمام كبير، وسعي دؤوب لتعظيم الاستفادة من مقوماتها الواعدة التي تؤهلها لجذب الاستثمارات المتنوعة وتعزيز الترويج السياحي والاستثماري.



وأوضح عضو البرلمان أن مدينة العلمين الجديدة تأتي ضمن قائمة وجهات السياحة العالمية، وذلك لما لها من امتيازات اقتصادية واجتماعية، فضلا عن موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط ، مما يجعلها مركز حضريا إقليميا لقربها من مناطق التنمية الجديدة الواعدة.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح أمس السبت، عدد من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة، رافقه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسئولى الوزارة.



رئيس مجلس الوزراء أن جولته اليوم بمدينة العلمين الجديدة، تأتي في إطار المتابعة المستمرة لمختلف المشروعات العمرانية على مستوى الجمهورية، مشيرا إلى أن هناك توجيها من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة دفع معدلات العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة، وإنجاز المشروعات؛ نظراً للأهمية الكبيرة التي تحظى بها العلمين الجديدة؛ باعتبارها تمثل نقطة البداية لتنمية الساحل الشمالي الغربي.