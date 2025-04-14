طموحي أعلى من مجلس الزمالك الحالي.. زيزو يفتح النار على إدارة النادي

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن تصريحات جديدة لـ أحمد سيد زيزو، لاعب الزمالك؛ بعد أزمته مع مجلس إدارة النادي.

وكتب حتحوت، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك: ”هاني حتحوت عبر راديو ON: في حاجة نسيت أقولها قالهالي زيزو، وهي إن طموحه كلاعب، أعلى من طموح بعض أعضاء مجلس إدارة الزمالك، وقال إن مجلس الإدارة قالنا: هاتوا بس السوبر الإفريقي؛ ومش هنطلب منكم حاجة تاني الموسم ده".

وأعرب أحمد سيد "زيزو"، نجم نادي الزمالك، عن حبه واحترامه للنادى الأهلي، مؤكدًا حقه اللعب للقلعة الحمراء.

وقال زيزو، في تصريحات نقلها الإعلامي هاني حتحوت، في برنامج "الكلام المظبوط": النادي الأهلى نادي محترم، وبحترمه زي ما بحترم الزمالك وجمهوره، وحقي ألعب في الأهلي، وعلى فكرة، التاريخ مش بيتمسح".

ونفى زيزو ، في باقي التصريحات، أن تكون مشكلته مالية، قائلاً: "الفلوس مش قضيتي.. أنا مش أعلى لاعب أجرًا، لا من المصريين ولا الأجانب، مشكلتي هي التقدير بس، اتغيَّر عليا 7 مجالس، وعمري ما غِيبت ولا تمارضت".

وتحدث عن تفاصيل العرض السعودي من نادي نيوم، قائلاً: "الزمالك رفض عرض بـ 11 مليون دولار لمدة سنتين، بابا قالهم: هتعوضوه ازاي؟، ردوا عليه كأنه بيطلب 60 مليون.. وهو ماكانش حصل أي تفاوض بالأرقام وقتها".