الرعاية الصحية لقافلة روتابلاست الدولية تنظم ورش عمل وتدريبات للطاقم الطبي بالأقصر

في إطار استضافة الهيئة العامة للرعاية الصحية لقافلة "روتابلاست" الدولية المتخصصة في جراحات التجميل وعلاج الشفة الأرنبية والتشوهات الخلقية، نظم فرع الهيئة بمحافظة الأقصر ورشة عمل علمية وتدريبًا مكثفًا للطاقم الطبي من أطباء وتمريض، ضمن جهود الهيئة في رفع كفاءة الكوادر البشرية ودعم التعليم الطبي المستمر.



وأكد الدكتور محمد شعبان، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن هذه الورشة تأتي في سياق توجه الهيئة نحو تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، بما يضمن تقديم خدمات طبية متخصصة ومتقدمة.



وقال : "الهيئة لا تكتفي بتقديم الخدمة العلاجية، بل تضع التدريب والتطوير العلمي على رأس أولوياتها، لضمان استدامة جودة الخدمات الصحية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية داخل منشآتنا".



وأضاف: "التعاون مع الخبراء الدوليين في إطار قافلة روتابلاست يعكس حرص الهيئة على نقل الخبرات العالمية إلى الكوادر الطبية المصرية، وتقديم خدمة صحية متكاملة تليق بالمواطن المصري".



وقد أشرفت على تنظيم الورشة الدكتورة هبة عويضة، بالتنسيق مع الدكتورة سارة أيمن، مسئولة التدريب بفرع الهيئة بالأقصر، وشهدت مشاركة نخبة من الأطباء والتمريض بمستشفيات ومراكز الهيئة بالمحافظة.



وأوضحت الدكتورة هبة المشرفة علي التدريب عن أهم أهداف الورشة ، وهي تعزيز المعرفة الطبية لدى الفرق الطبية حول أحدث تقنيات الجراحات التجميلية، وعلاج الحروق والتشوهات الخلقية ، ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية في اختيار أنسب الخطط العلاجية لكل مريض وفقًا لأحدث الأدلة العلمية ، وتبادل الخبرات ومناقشة آخر ما توصلت إليه الأبحاث والتجارب السريرية، لتقديم حلول مبتكرة ترتقي بجودة حياة المرضى.



وقد تولى التدريب نخبة من الخبراء الأجانب في مجالات جراحات التجميل والشفة الأرنبية، في إطار التعاون مع قافلة "روتابلاست" الدولية، التي تمثل إحدى الشراكات الناجحة لتعزيز الخدمات الطبية داخل مصر.



يُذكر أن هذه الورشة تأتي ضمن سلسلة من الفعاليات العلمية التي تنظمها الهيئة العامة للرعاية الصحية، في إطار استراتيجيتها لدعم الكوادر الطبية بأحدث التطورات العلمية، وتحقيق رؤية مصر 2030 في تطوير القطاع الصحي وتحقيق التميز في الخدمات الطبية.