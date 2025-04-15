"مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن".. ندوة بأكاديمية الشرطة بعد قليل

تعقد وزارة الداخلية بعد قليل المؤتمر العلمى السنوى لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة تحت عنوان "مفردات بناء الشخصية المصرية ومردودها على الأمن".

ويعقد المؤتمر داخل مركز بحوث الشرطة بأكاديمية الشرطة بحضور اللواء هانى أبو المكارم مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة وعدد من قيادات وزارة الداخلية والشخصيات العامة وطلبة الجامعات.

ويحاضر فى الندوة عدد كبير من الشخصيات العامة منهم الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف والدكتورة درية شرف الدين وزير الإعلام الأسبق واللواء أحمد ضياء الدين خليل محافظ المنيا الأسبق واللواء سمير فرج الخبير الاستراتيجي.