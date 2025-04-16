بعد قليل .. الحكم على كروان مشاكل في تهمة سب الإعلامية ريهام سعيد

بعد قليل.. تصدر محكمة مستأنف الاقتصادية، الحكم في الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد.



وتقدّمت الإعلامية ريهام سعيد ، بعدد من البلاغات إلى النائب العام، تتهم فيها «كروان مشاكل»، باستخدام عبارات غير لائقة بحقها، في محتوى تم بثه عبر تطبيق «تيك توك» ومنصات أخرى، لافتة إلى أن هذه العبارات تمثل تعديًا صريحًا على سُمعتها وكرامتها، وتستوجب المساءلة القانونية.

وقالت ريهام سعيد، في بلاغها إنها بصفتها إعلامية ومواطنة مصرية حريصة على الذوق العام، فإنها ترفض هذه الممارسات التي تنشر الإساءة عبر الإنترنت، وتطال القيم والأخلاق، مطالبة النائب العام باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة.

تلقى قسم شرطة حدائق القبة تلقى بلاغًا من الإعلامية ريهام سعيد تتهم فيه التيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى محل إقامة كروان مشاكل، وتم القبض على المتهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.