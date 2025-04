نيت بارجاتزي يقدم حفل جوائز الإيمي 2025 سبتمبر المقبل

4/18/2025 2:30:00 AM

الجمعة 18/أبريل/2025 - 02:30 ص 4/18/2025 2:30:00 AM

أعلنت الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التليفزيونية، إقامة حفل توزيع جوائز الإيمي في نسخته الـ77 يوم الأحد 14 سبتمبر المقبل.

يقام حفل توزيع جوائز الإيمي لعام 2025 على مسرح بيكوك بمدينة لوس أنجلوس، ويستضيفه الكوميديان الأمريكي نيت بارجاتزي لأول مرة.

يذاع حفل الإيمي هذا العام عبر شبكة CBS الأمريكية، كما سيكون متاحًا للمشاهدة المباشرة عبر منصة Paramount+.

ومن المقرر أن تعلن الأكاديمية عن قوائم المرشحين لجوائز الإيمي هذا العام يوم 15 يوليو المقبل عبر موقع الجائزة الرسمي.

وقبل الحفل الرئيسي، ستُقام مراسم جوائز الإيمي لفنون الإبداع في السادس والسابع من سبتمبر 2025.

تشير التوقعات المبكرة إلى ترشح وجوه بارزة مثل كاثي بيتس عن “Matlock”، وبيلا رامزي عن “The Last of Us”، وآدم سكوت عن “Severance”، إضافة إلى ميلاني لينسكي عن “Yellowjackets” وستيرلنج كي براون عن “Paradise”.

وتفوق Shogunعلى جميع الأعمال المرشحة العام الماضي، ونال 25 ترشيحا لجوائز الإيمي من بينها أفضل مسلسل دراما، فيما حصل مسلسل The Bearعلى 23 ترشيحًا، وOnly Murders in the Building، نال 21 ترشيحا، وTrue Detective: Night Country 19 ، وThe Crown (18).



وترشح الممثل الأمريكي من أصل مصري رامي يوسف ضمن قوائم الإيمي هذا العام كمخرج بعدما أخرج حلقة من حلقات المسلسل الكوميدي The Bear.