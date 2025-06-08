الزراعة: إزالة 44 حالة تعدٍ في ثالث أيام عيد الأضحى

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية لحماية الأراضي، عن إزالة 44 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية في المهد، خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك، ببعض محافظات الجمهورية.

وقال الدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتحت إشراف الدكتور أحمد عضام، رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، باستمرار وتكثيف جهود المرور والمتابعة الميدانية لحماية الرقعة الزراعية ومنع التعدي عليها، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأشار راشد إلى مواصلة غرفة العمليات المركزية بالوزارة التنسيق مع الغرف الفرعية بالمحافظات المختلفة، لتلقي البلاغات ورصد التعديات على الأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالتها في المهد، بالتنسيق مع الجهات المعنية من المحليات والأجهزة الأمنية.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي أن مهندسي الإدارة المركزية لحماية الأراضي واصلوا زياراتهم الميدانية للمحافظات المختلفة، للوقوف على سير العمل، ومتابعة جهود منع التعدي على الأراضي الزراعية، حيث تمت خلال اليوم الثالث لعيد الأضحى متابعة أعمال أقسام الحماية بمديريات الزراعة بمحافظات: بني سويف، سوهاج، قنا، الجيزة، والشرقية.

في سياق متصل، تفقد رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي جهود وأعمال المرور والمتابعة الميدانية، والتصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، في ثالث أيام العيد بمحافظة الغربية.

والتقى راشد خلال الزيارة السكرتير العام المساعد لمحافظة الغربية، المهندس علي عبد الستار، بحضور المهندس عبد السلام البغدادي، مدير مديرية الزراعة بالمحافظة، لاستعراض جهود التعاون والتنسيق المشترك بين المحافظة ووزارة الزراعة، لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.

كما أكد المهندس محمد حسين، رئيس قطاع استصلاح الأراضي، مواصلة القطاع جهود المتابعة الميدانية في المراقبات المختلفة، لافتًا إلى أنه تم رصد بعض حالات التعدي يومي الجمعة والسبت الماضيين، في مراقبتي غرب النوبارية وبنحر السكر بالإسكندرية، حيث تم التدخل السريع من خلال فرق العمل في المراقبتين، وتنفيذ أعمال الإزالة الفورية في المهد، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.