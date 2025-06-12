رابطة مشجعى الأهلي في أمريكا تكشف حقيقة وصول سعر التذكرة لـ 4 دولار

كشف ماجد مسعود أحد مؤسسي رابطـــــة مشجعـــــي الأهلـــــي المصـــــري بأمريكـــــا 𝐀𝐥 𝐀𝐡𝐥𝐲 𝐅𝐚𝐧𝐬 𝐢𝐧 𝐀𝐦𝐞𝐫𝐢𝐜𝐚 حقيقة هبوط أسعار تذاكر مباراة الإفتتاح بين الأهلي وإنتر ميامي في بطولة كأس العالم للأندية.

وأوضح مسعود في تصريحات خاصة لـ صدى البلد: ننتظر مباراة الإفتتاح لتقديم الأهلي للعالم ودعمه لمحاولة تحقيق أكبر إنجاز ممكن في البطولة.

سعر تذكرة كأس العالم للأندية

وأردف : في ديسمبر الماضي كان سعر التذاكر في البداية باهظًا جدًا 349 دولارًا، سعر التذاكر الآن 55.75 دولارًا فقط، أي ما يعادل 16% تقريبًا من السعر الأصلي الكثير من علامات الأستفهام و التعجب من إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم لكــــــأس العالــــــم للأنديــة سواء من الغلاء الغير المبرر لأسعار التذاكر في البداية ثم الهبوط الحاد جدا في أسعارها بالأضافة إلي عدم تسويقيها إعلاميا و بالأخص داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح :وهنا يفرض السؤال نفسه هل يكون كــــــأس العالــــــم للأنديــة نسخة مكررة من كوبا أمريكا و التي إقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكانت بطولة فاشلة من كل الأوجه.

وأكمل: هناك انخفاض في أسعار التذاكر ولكن لم تصل لـ 4 دولارات ، الوضع في أمريكا خصوصا وأن كرة القدم ليست صاحبة الشعبية الأولى تؤثر على الحضور الجماهيري ولكن الجماهير العربية في انتظار ركلة البداية.

وأردف : خضنا استعدادات قوية وتحضيرات مستمرة لظهور جمهور الأهلي بأفضل شكل ممكن في بطولة كأس العالم للاندية.

وواصل : الشغف والحماس والترقب رهيب في الساعات الأخيرة قبل ركلة البداية ونثق في قدرات المارد الأحمر لتحقيق إنجاز عالمي جديد.

وأختتم ماجد مسعود أحد مؤسسي رابطـــــة مشجعـــــي الأهلـــــي المصـــــري بأمريكـــــا: نستعد للتجمع غدا في ميامي استعدادا للمباراة الإفتتاحية.