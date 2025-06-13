يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2025، والمقرر إقامتها خلال الفترة من 14 يونيو إلى 13 يوليو بالولايات المتحدة الأمريكية.

ويشارك تشيلسي فى مونديال الأندية في المجموعة الرابعة والتي تضم فرق فلامنجو البرازيلي والترجي التونسي ولوس أنجلوس الأمريكي.

مواعيد مباريات تشيلسي في كأس العالم للأندية

تشيلسي ضد لوس أنجلوس - 16 يونيو - 10 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد فلامنجو - 20 يونيو - 9 مساء بتوقيت القاهرة.

تشيلسي ضد الترجي - 25 يونيو - 4 صباحا بتوقيت القاهرة.

وجاءت قائمة تشيلسي في كاس العالم للاندية كالتالي

حراسة المرمى: روبرت سانشيز ومايك بينديرس وفيليب يورجينسن وجاجا سلونينا.

الدفاع: مارك كوكوريا وتوسن أدرابيويو وبينويت بادياشيل وليفي كولويل ومامادو سار وكيرنان ديوسبوري هال وتريفوه تشالوباه وريس جيمس ومالو جوستو وجوش أتشيمبونج وأرون أنسيلمينو.

خط الوسط: إنزو فيرنانديز وكول بالمر وداريو إيسوجو ومويسيس كايسيدو وروميو لافيا وأندري سانتوس وبيدرو نيتو.

الهجوم: ليام ديلاب ونوني مادويكي ونيكولاس جاكسون وكريستوفر نكونكو ومارك جويو وتيريك جورج.