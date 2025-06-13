رسميا .. السعودية وقطر تستضيفان الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن استضافة السعودية وقطر مباريات الملحق الآسيوي المؤهل إلى كأس العالم 2026.



ويشارك في هذا الملحق 6 منتخبات حصلت على المركزين الثالث والرابع في الدور الثالث من التصفيات الآسيوية، وهي: إندونيسيا، العراق، عُمان، قطر، السعودية، والإمارات.

نظام الملحق لآسيوي



وسيتم تقسيم المنتخبات الستة إلى مجموعتين، تضم كل منهما ثلاثة منتخبات، تتنافس بنظام التجمع خلال الفترة من 8 إلى 14أكتوبر 2025.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة مباشرة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليكتمل بذلك عدد المنتخبات المتأهلة عن قارة آسيا بشكل مباشر.



أما المنتخبين الحاصلين على المركز الثاني في كل مجموعة، فسيتواجهان في مباراتي ذهاب وإياب، يومي 13 و18 نوفمبر 2025، ويتأهل الفائز منهما إلى الملحق العالمي المؤهل إلى كأس العالم.



وتقام القرعة الرسمية للملحق الآسيوي يوم 17 يوليو المقبل، وفقًا لبيان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.