الدفاعات الجوية الإيرانية تتصدى لهجمات إسرائيلية جديدة |تفاصيل

أفادت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، بإسقاط طائرة مسيّرة إسرائيلية في سماء مدينة قم، بالتزامن مع تصدي الدفاعات الجوية الإيرانية لأهداف "معادية" في مدينة كاشان الواقعة بمحافظة أصفهان، وسط تزايد التوتر العسكري بين إسرائيل وإيران خلال الأيام الأخيرة.

وأكدت مصادر محلية في إيران أن منظومات الدفاع الجوي نُشطت في عدة مناطق، من بينها العاصمة طهران، بالإضافة إلى مدن تبريز وقم، في إطار حالة التأهب القصوى التي تعيشها البلاد منذ بدء الغارات الجوية الإسرائيلية على مواقع عسكرية إيرانية.

انفجارات وتحليق للطائرات الحربية

وكالة "خبر فوري" الإيرانية نقلت أن مدينة كاشان شهدت دوي انفجارات متتالية مساء السبت، يُعتقد أنها ناتجة عن محاولات التصدي لهجمات بطائرات مسيرة إسرائيلية، بينما أكدت وكالة "إيلنا" أن الدفاعات الجوية في قم نجحت في إسقاط مسيّرة إسرائيلية كانت تحلق في أجواء المدينة.

في موازاة ذلك، حلّقت طائرات حربية تابعة لسلاح الجو الإيراني فوق مناطق واسعة من البلاد، بما في ذلك أجواء مدينة همدان ومحافظة مركزي، في طلعات عسكرية وصفتها وسائل الإعلام الرسمية بأنها "دوريات جوية دفاعية" تهدف إلى تعزيز الاستعداد لأي هجوم محتمل.

تصعيد مستمر قرب منشآت عسكرية استراتيجية

وفي تطور آخر، شهدت مدينة شاهرود بمحافظة سمنان، شمال شرقي إيران، انفجارات عنيفة قرب القاعدة العسكرية الشهيرة "الإمام رضا"، وهي واحدة من أكبر القواعد الصاروخية الإيرانية. وذكرت تقارير إعلامية محلية أن الانفجارات وقعت إما داخل القاعدة أو بالقرب منها بمسافة تتراوح بين 10 إلى 20 كيلومتراً.

وأشارت الأنباء أيضًا إلى تحليق مكثف للطائرات المقاتلة فوق المنطقة، بالتزامن مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي التابعة للقاعدة، وهو ما يعكس درجة القلق التي تسود الأوساط العسكرية الإيرانية من تكرار الاستهدافات الجوية.

ورغم تداول هذه المعلومات على نطاق واسع في وسائل الإعلام الإيرانية وشبكات التواصل الاجتماعي، لم تصدر حتى الآن أي بيانات رسمية من وزارة الدفاع الإيرانية أو الحرس الثوري لتقديم رواية واضحة حول طبيعة هذه الانفجارات، أو لتأكيد وقوف إسرائيل وراءها.

تصعيد متزايد في ظل الغموض الدولي

تأتي هذه التطورات في ظل استمرار الحملة الجوية الإسرائيلية التي بدأت في 13 يونيو الجاري، ضمن إطار ما وصفته تل أبيب بأنه "محاولة لوقف تقدم إيران نحو امتلاك سلاح نووي"، وهي المزاعم التي ترفضها طهران بشدة وتؤكد أن برنامجها النووي لأغراض سلمية بحتة.

وفي الأيام الأخيرة، شهدت عدة مدن إيرانية تصعيدًا مشابهًا، مع تفعيل أنظمة الدفاع الجوي في طهران وقم وتبريز ومناطق أخرى. هذا التصعيد رافقه تحليق مكثف للطائرات الحربية الإيرانية فوق مواقع استراتيجية، وهو ما يعكس استعدادًا لصد أي غارات جديدة.