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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مراسل القاهرة الإخبارية من كييف: هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون

هجوم روسي
هجوم روسي
عبد الخالق صلاح

قال غيث مناف، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من كييف، إن القوات الروسية شنت هجومًا عنيفًا بمسيرات انتحارية استهدف منشأتين رئيسيتين للطاقة في مقاطعة خيرسون، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من 100 ألف شخص، و150 بلدة وقرية، إلى جانب مدينة خيرسون ذاتها.

وأوضح مناف، خلال مداخلة مع الإعلامية داما الكردي، على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الهجوم، الذي وقع عشية «يوم الدستور الأوكراني»، وصفه مسؤولون محليون بأنه الأعنف منذ شهور، مؤكدين أن انقطاع الكهرباء قد يستمر لأيام أو حتى لأسابيع، بحسب ما أفادت به الإدارة العسكرية للمقاطعة.

وأشار إلى أن السلطات المحلية حذرت السكان من استمرار انقطاع الكهرباء، وطالبتهم باستخدام كل الوسائل الممكنة لترشيد الطاقة أو توليد الكهرباء، بما في ذلك المولدات الاحتياطية التي سبق أن تم توزيعها عقب انسحاب القوات الروسية، وكذلك البطاريات المحمولة مثل بطاريات الليثيوم.

وتكمن خطورة انقطاع التيار الكهربائي – بحسب مراسل القاهرة الإخبارية – في موقع مدينة خيرسون الحيوي، حيث تقع على الضفة اليمنى لنهر دنيبرو، مقابل الضفة اليسرى التي تسيطر عليها القوات الروسية، مما يجعلها خط تماس مباشر.

وأضاف أن انقطاع الكهرباء قد يعوق الخدمات الحيوية، بما في ذلك عمل المستشفيات والمؤسسات الخدمية، في ظل استهداف يومي مستمر بالصواريخ والطائرات المسيّرة للمدينة، لليوم السابع على التوالي.

غيث مناف قناة القاهرة الإخبارية كييف القوات الروسية مقاطعة خيرسون

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