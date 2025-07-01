طريقة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية 2025 .. اعرف الخطوات

يبحث كثير من المواطنين عن خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية، والتي توفرها وزارة الداخلية، مع تحديد بعض الشروط اللازمة للاستفادة من الخدمة والتمكن من حجز موعد في وحدات المرور الإلكترونية.

طريقة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

توفر وزارة الداخلية خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية 2025، للاستفادة من الخدمات المرور المختلفة من تجديد واستخراج رخصة المركبة أو القيادة أو استخراج شهادة البيانات وغيرها من الخدمات المختلفة التي توفرها وحدات المرور.

​​​​​​​شروط خدمة حجز موعد بوحدات المرور الإلكترونية

بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري.​​ السداد بكافه أنواع كروت الائتمان ولا يوجد تعامل نقدي. شهادة براءة ذمة سارية. يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر البنكية فقط للأفراد وليس الشركات. لا يتم قبول خطابات رفع أو تجديد الحظر الصادره من الشركات المختلفة. يتم قبول التوكيلات المميكنة المؤمنة فقط لوكيل واحد فقط من المالك. يشترط ألا يكون قد مضي علي التوكيل ثلاثة اعوام من تاريخ صدوره. يتم تقديم مذكرة فقد للرخصة المطلوب إستخراج بدل فاقد لها تكون صادرة من قسم الشرطة المختصة. يتم تقديم الرخصة التالفة فى حالة طلب "بدل تالف رخصة قيادة/ تسيير". تقدم خدمات رخص القيادة لرخص القيادة المطورة فقط موضح بها الرقم القومي. لا يتم تقديم خدمات نقل القيد – نقل الملكية – خدمات الأجانب – خدمات الشركات. لا يتم التعامل مع تصاريح التسيير. ​لا يتم التعامل مع خطابات التجديد أو رفع الحظر الورقي. عدم قبول الدمغ المحلى.

وحدات المرور الإلكترونية

ويمكن الاستفادة من خدمات وحدات المرور الإلكترونية عن طريق الدخول إلي بوابة وزارة الداخلية وتسجيل الدخول ثم الضغط على دليل الخدمات من أعلى يمين الصفحة ثم الدخول إلى بوابة المرور ومنها الخدمات الإلكترونية والضغط على خدمة حجز موعد بوحدات المرور ثم الموافقة على الشروط.

الخدمات المتاحة بوحدات المرور الإلكترونية

تجديد رخصة تسيير مركبة. بدل تالف / فاقد رخصه تسيير مركبة. بدل تالف / فاقد رخصة قيادة. إصدار ملصق إلكتروني. بدل تالف / فاقد ملصق إلكتروني. ​خدمة الفحص الفنى للمركبات.

​الفروع المتاحة حالياً لوحدات المرور الإلكترونية

القاهرة ​​​​​

مول سيتى ستارز "مدينة نصر". ميفيدا القاهرة الجديدة. سوق السيارات الجديد طريق العين السخنة. مركز 15 مايو – الشياخة الأولي. افينو مول " Avenue mall" الرحاب. مسجد الشرطة التجمع الأول. ايست هب " East Hub " مدينتى.

خدمات الشباك الواحد

​​الإدارة العامة لمرور القاهرة. وحدة تراخيص الشروق. وحدة تراخيص خدمات الشرطة.

وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة

​​​متنقلة شرق القاهرة (نادى هيليوبلوليس - مسجد آل رشدان - نادى الزهور - النادى الأهلى م.نصر - نادى وادى دجلة - نادى الشمس). متنقلة التحرير (نادي الصيد القطامية - هيئة النيابة العامة - مسجد عمر مكرم - نادى الجزيرة - نادى المعادي). متنقلة القاهرة الجديدة (مكسيم مول التجمع الخامس). متنقلة العاصمة الإدارية.

الجيزة

داندى مول ​​​الحصرى - موقف الحافلات

خدمات الشباك الواحد

وحدة تراخيص العجوزة

وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة

متنقلة ​الدقى (نادى الصيد بالدقى - ميدان الثورة بالدقى - نادى الزمالك) متنقلة أكتوبر (ميدان أركان بالشيخ زايد - حدائق الأهرام)

الاسكندرية

​نادى سبورتنج مول سان ستيفانو

وحدات المرور الإلكترونية المتنقلة

​كارفور محرم بك الأكاديمية البحرية بأبو قير الساحل الشمالى الكيلو 57

الغربية

وحدة المرور الإلكترونية بنادى طنطا. خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص طنطا.

البحر الأحمر

وحدة المرور الإلكترونية بسيتي سنتر - الغردقة. خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الغردقة. وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة الغردقة - سهل حشيش.

الشرقية

وحدة تراخيص الزقازيق. وحدة تراخيص العاشر.

أسيوط

وحدة المرور الإلكترونية القرية الأولمبية بجامعة أسيوط بجوار مدخل الإستاد بالمنوفية. خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص قويسنا.

الفيوم

خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الفيوم.

المنيا

خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص المنيا.

الإسماعيلية

خدمات الشباك الواحد بوحدة تراخيص الإسماعيلية.

مطروح

وحدة المرور الإلكترونية المتنقلة (مطروح بجوار المحكمة القديمة - العلمين الجديدة).

بورسعيد

وحدة المرور الإلكترونية بالحى الإماراتي ببورسعيد.

القليوبية