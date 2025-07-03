أحمد زاهر يهنئ زوجته بعيد ميلادها برسالة رومانسية

حرص الفنان أحمد زاهر بتهنئة زوجته هدى زاهر، بعيد ميلادها عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب أحمد زاهر :"كل سنه و انتي طيبة يا حبيبتي يا غالية يا أصيلة يا ست البنات كل سنة وانتي محلية حياتي ومخلياني سعيد ومبسوط كل سنة وانتي جدعة ووفية ياما استحملتيني واستحملتي ظروفي وكنتي بمية راجل مع أنك أحلى وأجمل ست في الدنيا انتي عامود البيت والحياة، ولولا وقوفك جنبي وفي ضهري مكانش أي حاجه حلوه في حياتنا كانت هاتحصل ".

وأضاف:شكرا انك في حياتي ربنا يحفظك و يخليكي ليا ولبناتك اللي ربيتيهم أحسن تربية كل سنة وانتي طيبة يا شريكه حياتي و عمري وأحلى حاجة حصلتلي بحبك يا هدهوده".

وكانت قد احتفلت الفنانة ليلى أحمد زاهر، بعيد ميلاد شقيقتها ملك، وشاركت صورا تجمعهما في أسعد لحظاتهما معا عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت ليلى زاهر: “عيد ميلاد سعيد لأفضل صديق لي منذ اليوم الأول أختي، توأم روحي، الثابت إلى الأبد، توأم روحي، وسندي الثابت في كل مراحل الحياة.. أنتِ راحتي، وفرحتي، والدعم الحقيقي اللي دايمًا في ضهري”.

وكانت تعرضت ملك زاهر لوعكة صحية، خلال الأيام الماضية استدعت دخولها إلى المستشفى.