بدل السهر والمبيت.. ضم الصيادلة لبدلات الجهود غير العادية رسميًا

بناء على الطلب المقدم من النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بشأن ضم الصيادلة لبدل السهر أسوة بباقي أفراد الطاقم الصحي.



شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة إعادة المداولة المقدمة من النائبة إيرين سعد، لضم الصيادلة للبدلات المقررة وفقا لتعديل قانون المهن الطبية.



الحكومة توافق على إضافة الصيادلة لبدلات الجهود غير العادية للنوتجيات



و أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، خلال الجلسة العامة موافقة الحكومة على إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية لبدلات الجهود غير العادية للنوتجيات.

و قال " أن إضافة الصيادلة في تعديل قانون المهن الطبية، على أن يكون الحد الأقصى من 10% الموجودين على قوة العمل.

وتقدمت عضو النواب بالتهنئة لخريجي كليات العلوم الصحية التطبيقية للإقرار النهائي لقانون الكادر ، و ايضاً للصيادلة لموافقة الحكومة علي أضافتهم لبدل السهر .



تجدر الاشارة الى أن وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون بعض أحكام قانون بتنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أولوائح خاصة الصادربالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبتعديل بعض أحكام القانون رقم 118 لسنة 2015 بشأن سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية .