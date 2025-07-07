13 مباراة وهدف وحيد.. أرقام شيكو بانزا صفقة الزمالك المحتملة

بدأ نادي الزمالك في متابعة الأنجولي شيكو بانزا، جناح فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي، ضمن خطة الإدارة لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويعتبر بانزا، البالغ من العمر 26 عامًا، أحد الأسماء البارزة في صفوف منتخب أنجولا، حيث شارك مؤخرًا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويتميز بالسرعة والمراوغة والقدرة على الاختراق.

وانتقل بانزا إلى نادي إستريلا البرتغالي في يناير الماضي قادمًا من فريق بورتومينينسي، ويرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2028، ما يزيد من تعقيد مسألة التفاوض لضمه.

وعلى صعيد الأرقام، شارك بانزا في 13 مباراة مع فريقه الحالي منذ انضمامه، وسجل هدفًا واحدًا ورغم قلة أهدافه، إلا أنه يملك قدرات فنية جيدة لفتت أنظار الجهاز الفني للزمالك.

وسبق للاعب الأنجولي أن خاض تجربة في الدوري القبرصي، حيث لعب في دوري الدرجة الثانية قبل أن يسهم في صعود فريقه إلى دوري الأضواء، ومنه إلى الدوري البرتغالي.

الجدير بالذكر أن نادي إستريلا دا أمادورا أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري البرتغالي، ونجح في البقاء ضمن فرق دوري الدرجة الأولى بعد صراع صعب للهروب من الهبوط.