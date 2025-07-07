قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء فاروق توجه رسالة لـ مها الصغير بعد أزمة سرقة اللوحات
فنان فرنسي يتهم مها الصغير بسرقة أعماله الفنية
الرئيس الروسي السابق لـ فاندرلاين: من لم يفهم إشارات راديو يوم القيامة سيفهم لاحقا
الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يتهم إسرائيل بمحاولة اغتياله
الرئيس السيسي يهنئ الرئيسين الأمريكي والفنزويلي بذكرى يوم الاستقلال
أذكار المساء مكتوبة.. 12 سببا تجعلك تداوم عليها يوميا
انتـ.حار وزير النقل الروسي بعد ساعات من إقالته
بعد سرقة لوحتها.. الفنانة الدنماركية تصف خطأ مها الصغير بـ «الغبي»
رئيس المحكمة الدستورية يشيد بجهود النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.. صور
زيزو يتألق في أحدث ظهور من عطلته الصيفية
4500 قرية.. الاتصالات تكشف عن مفاجأة من الحكومة للأهالي
أول قرار للمجلس الأعلى للإعلام تجاه برنامج منى الشاذلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

13 مباراة وهدف وحيد.. أرقام شيكو بانزا صفقة الزمالك المحتملة

شيكو بانزا
شيكو بانزا
منتصر الرفاعي

بدأ نادي الزمالك في متابعة الأنجولي شيكو بانزا، جناح فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي، ضمن خطة الإدارة لتدعيم الخط الأمامي خلال فترة الانتقالات الصيفية، استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد.

ويعتبر بانزا، البالغ من العمر 26 عامًا، أحد الأسماء البارزة في صفوف منتخب أنجولا، حيث شارك مؤخرًا في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، ويتميز بالسرعة والمراوغة والقدرة على الاختراق.

وانتقل بانزا إلى نادي إستريلا البرتغالي في يناير الماضي قادمًا من فريق بورتومينينسي، ويرتبط بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2028، ما يزيد من تعقيد مسألة التفاوض لضمه.

وعلى صعيد الأرقام، شارك بانزا في 13 مباراة مع فريقه الحالي منذ انضمامه، وسجل هدفًا واحدًا ورغم قلة أهدافه، إلا أنه يملك قدرات فنية جيدة لفتت أنظار الجهاز الفني للزمالك.

وسبق للاعب الأنجولي أن خاض تجربة في الدوري القبرصي، حيث لعب في دوري الدرجة الثانية قبل أن يسهم في صعود فريقه إلى دوري الأضواء، ومنه إلى الدوري البرتغالي.

الجدير بالذكر أن نادي إستريلا دا أمادورا أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري البرتغالي، ونجح في البقاء ضمن فرق دوري الدرجة الأولى بعد صراع صعب للهروب من الهبوط.

نادي الزمالك الزمالك الأنجولي شيكو بانزا شيكو بانزا فريق إستريلا دا أمادورا البرتغالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 6 يوليو 2025

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الإثنين 7 يوليو 2025

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء.. هل أنت منهم؟

رفع مرتبات الحكومة 200% رسميًا لهؤلاء الموظفين.. هل أنت منهم؟

امتحانات الثانوية العامة

خبر عاجل بشأن امتحان الأحياء ثانوية عامة 2025 المقرر أداؤه الخميس القادم

الايجار القديم

تشريعية النواب: نسبة الإيجارات القديم تتراجع.. وتوقيت القانون الجديد حساس

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق على ضوابط تقاعد أعضاء هيئة التعليم لسن المعاش

امتحانات الثانوية العامة

إنتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة 2025 الخميس ..وهذه آخر أخبار التصحيح بالكنترولات

رابط تقديم الصف الاول الثانوي 2026

رابط تقديم الصف الأول الثانوي 2026 “العام والفني” ..الخطوات والأوراق المطلوبة

المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل قانون المهن الطبية

ترشيحاتنا

الحوثيين

الحوثيون: استهدفنا ناقلة بضائع في البحر الأحمر وهي الآن معرضة لخطر الغرق

نواف سلام

رئيس وزراء لبنان: حزب الله ما زال ملتزما باتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

رئيس الحكومة اللبنانية

نواف سلام يشدد على ضرورة انسحاب إسرائيل من جميع الأراضي اللبنانية

بالصور

فكرة سخيفة.. فنان تشكيلي فرنسي آخر يتهم مها الصغير بالسرقة

مها الصغير
مها الصغير
مها الصغير

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان
الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

بعد بكاء إدوارد .. احترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس
بعد بكاء إدوارد..إحترس هذه الفئات ممنوعة تمامًا من استخدام حقن التخسيس

نشرة المرأة والمنوعات..محمد النني يتصدر الترند.. أول رد فعل من زوجته الثانية بعد انتشار خبر زواجهما.. إدوارد يبكي على الهواء بسبب حقن التخسيس | ماذا حدث له

إدوارد
إدوارد
إدوارد

فيديو

الواقعة

الداخلية تكشف تفاصيل تعدى شخص على صاحب صيدلية بسلاح أبيض| فيديو

الفريق أحمد خليفة - رئيس الأركان

رئيس الأركان يتفقد معهد ضباط الصف المعلمين ويلتقى بأعضاء هيئة التدريس والطلبة

حلا شيحة

لأول مرة .. حلا شيحة تكشف عن رحلتها الكاملة في خلع وارتداء الحجاب l فيديو

الفنانة اللبنانية باميلا الكيك

بسبب ممثل شهير.. باميلا الكيك تروي معاناتها بعد كسر ذراعها الأيسر.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: التربية على مواجهة الأزمات

المزيد