قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: سوف ننجز تهدئة بالشرق الأوسط
إعلام إسرائيلي: تقدم في المفاوضات غير المباشرة بين وفدي حماس وتل أبيب
ذنوب تجلب الفقر.. احذر 17 معصية يقع فيها كثيرون بسهولة
الامتحان بـ200 جنيه .. تفاصيل رسمية بشأن "نظام التحسين" في البكالوريا المصرية
الطقس اليوم.. ارتفاع الرطوبة أعلى من الطبيعي والحرارة تصل 44 درجة
حريق سنترال رمسيس| تفاصيل 7 ساعات تعطل فيها تشغيل الرحلات الجوية بمطار القاهرة
كارثة نهر جوادالوبي.. 100قتيل في فيضانات تكساس وترامب يزور الولاية المنكوبة
هناء تطلب الخلع أمام محكمة الأسرة: بيساوم فتيات على صورهم
رغم موافقة بيراميدز.. رغبة إبراهيم عادل تعرقل رحيله للجزيرة الإماراتي
20 % لأعمال السنة بالتعليم الأساسى في القانون الجديد.. اعرف التفاصيل
امتحانات الثانوية العامة 2025 | طلاب النظام القديم يؤدون الديناميكا اليوم
انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عودة للمنافسة.. معالج Kirin 9030 من "هواوي" يقدم تحسناً في الأداء بنسبة 60%

هواوي
هواوي
احمد الشريف

كانت وحدة HiSilicon التابعة لـ هواوي ذات يوم من نخبة فرق تصميم المعالجات في العالم، حيث اعتُبرت ثاني أكبر عملاء شركة TSMC التايوانية بعد آبل.

 غير أن العقوبات الأميركية المفروضة منذ عام 2019 أحدثت فجوة كبيرة بين معالجات الهواتف الذكية التي تصممها شركات مثل Apple وQualcomm وMediaTek، وتلك التي تطورها هواوي، بعد أن حُرمت من الوصول إلى تكنولوجيا تصنيع الشرائح المتقدمة.

عودة دعم 5G مع إطلاق Kirin 9000S

في عام 2023، فاجأت هواوي العالم بإطلاق معالج Kirin 9000S ضمن سلسلة Mate 60، حيث أعاد هذا المعالج دعم شبكات الجيل الخامس إلى هواتف هواوي لأول مرة منذ فرض العقوبات.

 لكن نظرًا للقيود المفروضة على هواوي ومنعها من الحصول على آلات الطباعة الضوئية المتقدمة (EUV lithography)، اقتصرت تحسينات الشركة على تعديلات في التكوين لزيادة الأداء بدلًا من تصميم معمارية جديدة بالكامل.

تحسينات متتالية في الأداء: من Kirin 9000S إلى 9030

أطلقت هواوي بعد ذلك معالج Kirin 9010 مع سلسلة Pura 70، تلاه معالج Kirin 9020 الذي زُوّدت به سلسلة Mate 70. 

وقد أعلنت الشركة أن Kirin 9020 قدم قفزة في الأداء بلغت 40% مقارنة بـ Kirin 9000S.

وبحسب تسريبات نشرها المسرب الشهير Digital Chat Station عبر موقع Weibo الصيني، فإن المعالج القادم Kirin 9030، الذي يُتوقع أن يدعم سلسلة Mate 80 المقرر إصدارها لاحقًا هذا العام، قد يحقق تحسينًا بنسبة 20% أو أكثر مقارنة بـ Kirin 9020. 

يعني هذا أن Kirin 9030 قد يسجل قفزة أداء إجمالية بنسبة تتراوح بين 50% إلى 60% مقارنة بمعالج 9000S الصادر في عام 2023.

قيود التصنيع تعيق الوصول إلى تقنيات 3 و 4 نانومتر

رغم هذا التقدم، لا تزال هواوي تواجه تحديات كبيرة بسبب استمرار العقوبات، حيث لا يمكنها وشركة التصنيع الصينية SMIC الحصول على آلات EUV الضرورية لطباعة الأنماط المعقدة على رقائق السيليكون بتقنيات متقدمة مثل 3 نانومتر و4 نانومتر.

كحل بديل، تسعى هواوي إلى استخدام تقنية الطباعة المتعددة (Multiple Patterning) لتعويض غياب تقنيات الطباعة المتقدمة.

 لكن هذه التقنية مكلفة جدًا ومعرضة للأخطاء مثل الانزياحات الدقيقة التي قد تؤدي إلى دوائر قصيرة، ما يتسبب في انخفاض العائد، وارتفاع التكاليف، ومشاكل في الجودة.

طموحات للوصول إلى 5 نانومتر قبل نهاية 2025

ورغم هذه القيود التقنية، تشير التوقعات إلى أن هواوي تأمل في طرح معالج بتقنية تصنيع 5 نانومتر بحلول نهاية العام الجاري، وهو ما سيكون بمثابة إنجاز كبير بالنظر إلى القيود الحالية، وقد يساعد في تقليص الفجوة مع كبار المنافسين في سوق المعالجات.

ورغم تأخرها جيلًا أو اثنين عن الشركات الرائدة، فإن قدرة هواوي على الاستمرار في تحسين معالجاتها باستخدام الإمكانيات المتاحة تمثل نقطة قوة في مواجهة الحصار التكنولوجي الغربي.

هواوي HiSilicon Apple

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

أسعار البنزين اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025.. 95 بـ19 جنيهًا

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

62 جنيهًا لمدة 7 سنوات بدون فوائد.. خطوات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل 2025

ظاهرة تستمر 4 ساعات.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة وتعلن درجات حرارة غير مسبوقة

ظاهرة تستمر 4 ساعات وهذه حقيقة غضب البحر.. الأرصاد تصدر إنذارًا شديد اللهجة

عمرو أديب

سرقة علنية.. عمرو أديب ينفعل على الهواء بسبب مها الصغير : مش عاوز حد يبررلها اللى حصل

تامر أمين

حريق سنترال رمسيس | تامر أمين: "واحد صحبي ممسوك في مطعم شهير بسبب توقف الفيزا"

انتهاء التوقيت الصيفي رسميُا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

انتهاء التوقيت الصيفي رسميًا وإرجاع الساعة 60 دقيقة في هذا الموعد

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 8-7-2025 في مصر

سعر الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 8 يوليو

ترشيحاتنا

محافظ بورسعيد يشهد الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري

محافظ بورسعيد يشهد الحفل الختامي للمهرجان القومي للمسرح المصري

تعليم دمياط

تعليم دمياط تحصد مراكز متقدمة في مسابقات الإعلام التربوي على مستوى الجمهورية

محافظة دمياط

انطلاق أولى تدريبات مبادرة بداية طريق لريادة الأعمال والشمول المالي بدمياط

بالصور

129 شركة سيارات مهددة بالانهيار الشديد في الصين بسبب تدهور السوق

الصين
الصين
الصين

الكوع والركبتين.. وصفات طبيعية لتفتيح البقع الداكنة

تفتيح البقع الداكنة
تفتيح البقع الداكنة
تفتيح البقع الداكنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الثاني

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الانتقاد حق.. لكن التآمر خيانة

ندى عصام

ندى عصام تكتب: جيل ما بعد الإنترنت.. حين أصبح العالم شاشة والهوية معرفة بكلمة مرور

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: غزة "نص شعري مفتوح"

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: الولاء الوظيفي .. المفتاح الأساسي للنجاح المؤسسي

المزيد