مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 8-7-2025 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الثلاثاء 8-7-2025 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم ولعل أبرزها مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

كأس العالم للأندية

ونجح فريق تشيلسي في الوصول لدور نصف النهائي بعد إقصاء بالميراس البرازيلي ليواجه فلومينينسي في صراع حسم بطاقة التأهل للنهائي.

موعد مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي البرازيلي



وتقام مباراة فلومينينس البرازيلي أمام تشيلسي اليوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل مباراة تشيلسي ضد فلومينينسي البرازيلي عبر قناة dazn tv البريطانية الشهيرة.

الأدوار التمهيدية في دوري أبطال أوروبا



كوبس vs إف سي ميلسامي أورهاي - الساعة 6 مساء



إيبريا vs مالمو إف إف - الساعة 7 مساء



إف سي نوح vs بودوكنوست بي - الساعة 7 مساء



فسي ليفاديا vs ريجاس فوتبولا سكولا- الساعة السابعة والنصف مساء



أول ليبليانا vs كايرات ألماتي - الساعة الثامنة مساء



فايكينجور vs لينكولن ريد امبس - الساعة التاسعة مساء



تي إن إس vs شكينديا 79 - الساعة التاسعة مساء



دريتا vs ديفيردانج 03 - الساعة التاسعة مساء



فيرتوس أكوفيفا vs زرينيسكي موستار - الساعة العاشرة مساء



إيجناتيا vs برايدابليك - الساعة العاشرة مساء