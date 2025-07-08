قوة هجومية أجنبية.. الزمالك يعيد تشكيل الخط الأمامي بصفقات نارية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن الأنجولي زيني سلفادور، لاعب فريق أيك أثينا اليوناني والمعار إلى نادي ليفادياكوس، دخل ضمن دائرة اهتمامات إدارة القلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويأتي اهتمام الزمالك بالتعاقد مع سلفادور في ظل الأداء المميز الذي قدمه مع فريقه خلال الموسم الماضي، خاصة من حيث الفاعلية الهجومية والقدرة على صناعة الفارق في الثلث الأخير من الملعب، وهي العناصر التي يسعى الجهاز الفني بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا إلى دعمها قبل انطلاق الموسم الجديد.

وأوضح المصدر لـ"صدى البلد" أن الزمالك يخطط للتعاقد مع لاعبين أجنبيين خلال الميركاتو الحالي، بعد إفساح أماكن لهما في القائمة، ضمن خطة النادي لإبرام صفقات "سوبر" قادرة على رفع مستوى الفريق والمنافسة على البطولات.

وفي السياق ذاته، أنهى الزمالك اتفاقه مع المهاجم الأنجولي شيكو بانزا، لاعب نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي، حيث تم التوصل لاتفاق نهائي مع اللاعب وناديه بشأن البنود المالية والتعاقدية.

كما أتم النادي الاتفاق مع المهاجم الفلسطيني آدم كايد، ومن المنتظر أن يصل اللاعب إلى القاهرة خلال ساعات قليلة للخضوع للكشف الطبي وتوقيع العقود الرسمية.