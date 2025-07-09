رئيس وزراء العراق: حصر السلاح من أساسيات بناء الدولة ونسعى بقوة لذلك

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حصر السلاح بيد الدولة من أساسيات بناء الدولة ونسعى بقوة لتحقيق ذلك، وذلك وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية القاهرة الإخبارية.

وقال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن حكومته وضعت مصلحة البلاد أولا ولم تنجر إلى المواجهة بين إسرائيل وإيران، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ إجراءات داخلية "سياسية وأمنية" للحد من أي تصرف قد يؤدي بدخول العراق إلى ساحة حرب.



وقال السوداني ـ في تصريح لتلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية ( بي بي سي) اليوم الثلاثاء ـ إن العراق كان موقفه واضحا وهو الرفض القاطع للعدوان الإسرائيلي على إيران وتم تثبيت هذا الموقف في كل المحافل الدولية، وفي نفس الوقت تم وضع مصلحة البلاد وفق مبدأ (العراق أولا) وفي مقدمة أولويات وتحركات الدبلوماسية العراقية.