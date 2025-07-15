للمسافرين.. تعرف على الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

يبحث كثير من المسافرين على الطرق السريعة والزراعية والساحلية ، على أخبار الطقس حرصا على سلامة خاصة قيادة السيارات في الصباح الباكر أو وقت متأخر بعد منتصف الليل.



وفى إطار ذلك ننشر أخبار الطقس غدا الثلاثاء ، الصاجرة عن هيئة الأرصاد الجوية لتكون خريطة لـ الظواهر الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم.

أخبار الطقس



أعلنت هيئة الأرصاد الجوية ، خلال الساعات الماضية عن أخبار الطقس غدا الثلاثاء ليكون حار رطب الى شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء ،مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر.



أفادت هيئة الأرصاد الجوية ، أن تظهر بعض السحب المنخفضة والمتوسطة أحيانا على مناطق متفرقة ومحدودة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وجنوب سيناء .

وعن الظواهر الجوية ، أشارت الهيئة ، إلى شبورة مائية من 4:8 صباحا ، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد قد تكون كثيفة أحيانا أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى السواحل الشمالية الغربية ومدن القناة ووسط سيناء.

