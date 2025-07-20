2.9 مليون عدد عملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال أول 4 أشهر من 2025

أعلنت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الـ 4 أشهر الأولى من العام 2025 (يناير حتي أبريل ) بنسبة 165.7%.

وأظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة الرقابة المالية حول أنشطة القطاع المالي غير المصرفي، وصول عدد عملاء التمويل الاستهلاكي خلال الفترة ما بين يناير حتى أبريل 2025، إلى 2.919 مليون عميل مقابل 1.098 مليون عميل خلال نفس الفترة من العام السابق.

وارتفعت قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء التمويل الاستهلاكي بنسبة 41.2% لتسجل 22 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى أبريل 2025 مقارنة بـ 15.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2024.

واستحوذ شراء السيارات والمركبات على النصيب الأكبر من قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح خلال الفترة بين يناير حتي أبريل 2025، بنسبة 20.5 % من إجمالي قيمة التمويل الممنوح.

وفي المرتبة الثانية جاءت الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بنحو 17.1%من إجمالي قيمة التمويلات، وجاء في المركز الثالث الأجهزة الكهربائية والمنزلية بنحو 15.9%

وتأتي السلع الإستهلاكية من خلال كارت التمويل بنسبة 12.4%، وفي المركز الخامسة تأتي التشطيبات المنزلية بنسبة 4.1%، ثم الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بنسبة 4% وفقا لتقرير هيئة الرقابة المالية.

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نشاط التمويل الاستهلاكي خلال 2024

وكشفت هيئة الرقابة المالية عن ارتفاع قيمة التمويلات الممنوحة لعملاء نشاط التمويل الاستهلاكي خلال العام 2024 مسجلة61.3 مليار جنيه، مقارنة47.3 مليار جنيه خلال عام 2023، بمعدل نمو 29.5%.

ووصل إجمالي عدد الشركات الحاصلة علي رخصة تمويل استهلاكي نحو 45 شركة بنهاية عام 2024.

ويعد نشاط التمويل الاستهلاكي أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة هيئة الرقابة المالية طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020.