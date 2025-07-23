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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أبو ريدة يتابع معسكر وتدريبات الحكام على تقنية الـ VAR

هانى أبو ريدة
هانى أبو ريدة
حسن العمدة

حرص المهندس هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم ، على حضور معسكر  تدريب حكام رخص تقنية الفيديو (VAR) ، المقام حاليا بمركز المنتخبات الوطنية تحت إشراف السيد ايجور مندوب الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ومحاضر تقنية الـVAR المعتمد من الاتحاد الدولي.

وتحدث أبو ريدة إلى الحكام المشاركين في المعسكر، مشيرا إلى أهمية التدريب المكثف على تقنية الVAR لتجنب الأخطاء، لافتا إلى اهتمام الاتحاد المصري بتوسيع قاعدة الحكام الحاصلين على رخص الـVAR.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم إلى تطوير تقنية الVAR في مصر من خلال توفير أحدث الأجهزة والمعدات وتدريب الحكام بشكل كافٍ.

وانطلق الاثنين الماضي معسكر المرحلة الثانية للحكام للحصول على رخص الـVAR، بمشاركة 40 حكما " 20 حكما للساحة و20 مساعدا".

هانى أبو ريدة الاتحاد المصري لكرة القدم تقنية الفيديو هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم var

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