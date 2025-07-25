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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أليجري قبل مواجهة ليفربول: لا أغار من أموال سلوت.. ومودريتش قدوة داخل وخارج الملعب

أليجري
أليجري
إسلام مقلد

 أكد المدير الفني للروسونيري، ماسيمليانو أليجري، رضاه الكامل عن مستوى فريقه واستعداداته للموسم الجديد، مشددًا على أنه لا يشعر بأي غيرة من الموارد المالية الضخمة التي يحظى بها آرني سلوت، مدرب الريدز وذلك قبل المواجهة الودية المرتقبة بين ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي،.

ويستعد الفريقان للاصطدام في لقاء تحضيري غدًا السبت على ملعب كاي تاك في هونج كونج، ضمن جولة إعداد ما قبل انطلاق الموسم الكروي 2025/2026، حيث يسعى الطرفان لتجريب عناصرهما الجديدة وتحقيق الانسجام داخل تشكيلتيهما.

وكان ميلان قد خاض أولى مواجهاته الودية أمام آرسنال قبل يومين، حيث انتهى اللقاء بخسارته بهدف دون رد في الوقت الأصلي، قبل أن ينجح في التفوق على الجانرز بركلات الترجيح، وسط إشادات بأداء الفريق الدفاعي.

وفي تصريحاته التي نقلتها صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت"، قال أليجري: "لقد أعجبني ما قدمه رافائيل لياو أمام آرسنال، وبقية عناصر الفريق. أداؤنا الدفاعي كان مميزًا، ونجحنا في الحد من خطورة الخصم، لكننا لم نكن دقيقين بما يكفي أمام المرمى رغم خلقنا لعدة فرص".

وعن المقارنة بين ميزانية سوق انتقالات ميلان وليفربول، أضاف مدرب الروسونيري: "لا أشعر بالغيرة من سلوت، رغم أن فريقه أنفق أكثر من 300 مليون يورو هذا الصيف، فميلان يعمل بشكل جيد في الميركاتو، ونحن نتحرك بذكاء وحكمة، وتمكنا من ضم إستوبينان الذي سيكون لاعبًا مهمًا بالنسبة لنا".

وأوضح أليجري أن الطموح في ميلان لا يتوقف عند عقد الصفقات الكبرى، بل يتمثل في إيجاد العناصر المناسبة لطبيعة التشكيلة والأسلوب الخططي للفريق، مؤكدًا: "نحن نبحث عن النوعية، لا الكمية فقط. الفريق بحاجة إلى لاعبين يمكنهم التكيف والاندماج سريعًا في المنظومة".

وفي حديثه عن أبرز الوجوه الجديدة في صفوف الفريق، أثنى أليجري على نجم خط الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، الذي انتقل إلى ميلان بعد نهاية مشواره مع ريال مدريد، قائلًا: "مودريتش بطل حقيقي، ولاعب استثنائي على المستوى الفني، وجوده في ميلان سيمنحنا عمقًا وخبرةً كبيرة، وسيكون قدوة داخل غرفة الملابس وعلى أرضية الملعب".

وتعكس تصريحات أليجري ثقة كبيرة في مشروع ميلان، رغم الفوارق الاقتصادية الواضحة مقارنةً بأندية الدوري الإنجليزي، وعلى رأسها ليفربول، الذي عزز صفوفه هذا الصيف بعدد من الصفقات البارزة استعدادًا للمنافسة على جميع البطولات.

وتنطلق مباراة ميلان وليفربول الودية غدًا السبت في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب "كاي تاك" في هونج كونج، في اختبار جاد للطرفين قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد.

ميلان الإيطالي وليفربول الإنجليزي ميلان ليفربول الإنجليزي أليجري

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