روما يضم الحارس الكولومبي ديفيس فاسكيز حتى 2027 في صفقة انتقال حر

أعلن نادي روما الإيطالي رسميًا تعاقده مع الحارس الكولومبي ديفيس فاسكيز في صفقة انتقال حر، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لتعزيز صفوف الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ونشر النادي عبر موقعه الرسمي بيانًا أكد فيه أن الحارس الدولي وقّع عقدًا لمدة عامين، يمتد حتى 30 يونيو 2027، بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق. واختار فاسكيز ارتداء القميص رقم 32 مع فريق العاصمة الإيطالية.

الحارس البالغ من العمر 26 عامًا وُلِد في مدينة بارانكويلا الكولومبية، وظهر بمستوى مميز الموسم الماضي في الدوري الإيطالي بقميص إمبولي، حيث شارك في 32 مباراة وكان عنصرًا أساسيًا في تشكيلة الفريق.

وبانضمامه إلى الجيالوروسي، أصبح ديفيس فاسكيز ثاني لاعب كولومبي في تاريخ روما، بعد المهاجم السابق فيكتور إيباربو، الذي لعب للفريق موسم 2015.

وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي إدارة روما بقيادة المدرب دانييلي دي روسي لتدعيم الخط الخلفي، وضمان منافسة قوية بين حراس المرمى قبل بداية موسم 2025-2026، خاصة في ظل المشاركات المحلية والأوروبية المتوقعة للفريق.