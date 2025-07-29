قرار عاجل من محافظ القاهرة بعد حريق عقار مصر الجديدة

أشرف الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة على أعمال إطفاء الحريق الذى نشب بالعقار رقم ٢ شارع الدلتا مع المنصورى بحي مصر الجديدة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن أجهزة الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق دون إصابات أو وفيات، وتقوم حاليًا بأعمال التبريد .

وقرر محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لبيان مدى تأثر العقار من الحادث، كما وجه بسرعة إزالة الأثار التى نتجت عن الحريق عقب انتهاء النيابة العامة والبحث الجنائى من معاينة المكان لبيان أسباب الحادث .

وكان مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارىء والسلامة العامة بالمحافظة قد تلقى بلاغًا بنشوب حريق بمخزن بالدور الارضي في عقار مكون من أرضى و ٣ ادوار مخازن أدوات كهربائية، وامتد إلى باقي المبنى، وعلى الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية، ومسئولى الحى، والأجهزة التنفيذية بالمحافظة لموقع الحادث وتم فصل المرافق وبدء الإطفاء بتواجد ٦ سيارات إطفاء مع ٣ سيارات إسعاف.