محمد عبد اللاه: مصر السد المنيع أمام مخطط التهجير .. والتآمر ليس صدفة

قال الدكتور محمد عبد اللاه، رئيس جامعة الإسكندرية الأسبق ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب سابقًا، إن مصر تقف بثبات ضد مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدًا أن ما يجري من محاولات لتشويه الموقف المصري أو تهييج الرأي العام ضد القيادة السياسية هو جزء من مخطط مدروس وليس صدفة.

ضرب استقرار المنطقة

وأضاف "عبد اللاه" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء السبت، إن هناك قوى تسعى بكل وضوح لضرب استقرار المنطقة، مضيفًا: "الحديث عن مؤامرة ليس نوعًا من المبالغة، فهؤلاء ليسوا سُذّجًا، هناك ترتيب ممنهج، ومصر وحدها تمثل السد المنيع الذي يقف أمام هذا المخطط".

تمرير مشاريع التهجير

وشدد على أن القيادة المصرية تتعامل بمسؤولية وطنية وقومية تجاه القضية الفلسطينية، وتُدرك حجم الخطر المترتب على تمرير مشاريع التهجير التي تستهدف تصفية القضية وخلق واقع جديد على الأرض.