مشاجرة زوجية تنتهي بإنهاء حياة رجل وإصابة زوجته في حلوان

شهدت منطقة حلوان بالقاهرة واقعة مأساوية، حيث أسفرت مشاجرة بين زوجين داخل شقتهما عن مصرع الزوج وإصابة زوجته، التي تم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط حراسة أمنية مشددة.

كانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث طعن داخل شقة سكنية أعلى مطعم أسماك شهير في حلوان. وعلى الفور، انتقل فريق من قسم شرطة حلوان لمكان الواقعة، حيث تبين من التحريات الأولية نشوب مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة بين الزوجين، قامت على إثرها الزوجة بطعن زوجها باستخدام أداة حادة، ما أدى إلى وفاته في الحال.

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، كما يواصل رجال المباحث جمع المعلومات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمسرح الجريمة، للوقوف على ملابسات الحادث بشكل دقيق.

وتم التحفظ على الأداة المستخدمة في الجريمة، فيما أمرت النيابة بتشريح جثمان الزوج لتحديد أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الواقعة.