رئيس دينية الشيوخ يدلي بصوته في الانتخابات..ويؤكد: المشاركة واجب وطني

أدلى النائب الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس الشيوخ، والأمين المساعد لأمانة الشئون الدينية بحزب الجبهة الوطنية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2025، مؤكدًا أن المشاركة في هذا الاستحقاق تمثل واجبًا وطنيًا واستحقاقًا دستوريًا يعكس وعي الشعب المصري بمسؤوليته تجاه وطنه.

وأشاد "عامر" بالإقبال الملحوظ من المواطنين على لجان الاقتراع، خاصة فئة الشباب والمرأة، وكبار السن، مشيرًا إلى أن هذا الحضور المكثف يعكس حالة من الوعي الوطني والانتماء الحقيقي لدى أبناء الشعب المصري.

وأضاف، أن مشاركة المواطنين في الانتخابات رسالة قوية للعالم بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف قيادته السياسية، داعمًا لمسيرة الاستقرار والتنمية، ومتمسكًا بالمشاركة في بناء مستقبل وطنه عبر الآليات الديمقراطية والدستورية.

ووجه عامر، دعوة للمواطنين للنزول والمشاركة قائلًا: "انزل وشارك.. صوتك أمانة.. وواجب وطني لا بد من أدائه من أجل مصر ومستقبل أبنائنا."