الغيوم تتكاثف فوق شركة BOE الصينية: تحقيق أمريكي جديد وتهديدات بعقوبات محتملة

تواجه شركة BOE الصينية، المتخصصة في تصنيع الشاشات، تصاعدًا متسارعًا في الضغوط الدولية، خاصة من الجانب الأمريكي، على خلفية شبهات تتعلق بعلاقات محتملة مع الجيش الصيني ومشكلات تقنية مع شاشات iPhone.

احتمال فتح تحقيق من وزارة الدفاع الأمريكية

ذكرت وكالة رويترز أن وزارة الدفاع الأمريكية قد تبدأ تحقيقًا رسميًا مع شركة BOE، بناءً على طلب صادر عن لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب الأمريكي، وذلك ضمن تعديل جديد على مشروع موازنة الدفاع الأمريكية البالغة 852 مليار دولار، والتي تخضع حاليًا للمراجعة.

بحسب نص التعديل، تعتقد اللجنة أن "جمهورية الصين الشعبية تقوم بدعم إنتاج تقنيات الشاشات الصغيرة ذات التطبيقات العسكرية، مما يُقوّض المنافسة السوقية ويهيمن على الأسواق العالمية"، كما اعتبرت أن تلك الإعانات الصينية "تُهدد سلاسل الإمداد الخاصة بالتقنيات العسكرية الحيوية للجيش الأمريكي."

وبموجب التعديل، يتعين على وزير الدفاع الأمريكي تقديم تقرير بحلول 1 فبراير 2026 يحدد ما إذا كانت BOE أو أي من شركائها يجب تصنيفهم كمؤسسات عسكرية صينية أو مساهمين في التكامل العسكري-المدني في الصين.

ما الخطوة التالية؟

تحتاج موازنة الدفاع إلى إقرار مجلس الشيوخ الأمريكي قبل نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر 2025، ليوقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ما يمنح التعديل الطابع الرسمي.

هل تواجه BOE حظرًا مشابهًا لما حدث مع Huawei؟

رغم خطورة الخطوة، إلا أن إدراج BOE في قائمة الموردين العسكريين الصينيين لا يعني بالضرورة فرض حظر شامل مثلما حدث مع شركة Huawei. في حال تمرير التعديل، فإن الأثر المباشر سيكون منع الشركة من التعامل مع الجيش الأمريكي، دون أن يمنعها ذلك من الاستمرار في التوريد للقطاع التجاري في الولايات المتحدة، بما في ذلك تزويد شركة Apple بشاشات لهواتف iPhone.

BOE تواصل التوسع رغم الضغوط

ورغم التحديات المتزايدة، تعمل BOE على توسيع طاقتها الإنتاجية، لا سيما فيما يتعلق بشاشات OLED المخصصة لأجهزة iPhone. ووفقًا لتقرير China Display Trend Report الصادر عن UBI Research، فقد تمكنت الشركة من رفع قدرتها السنوية إلى إنتاج 100 مليون شاشة OLED، كما قلّصت زمن تجميع اللوحة الواحدة إلى 5.5 ثوانٍ فقط، عبر 11 خط إنتاج قادر على إخراج 350 ألف شاشة شهريًا.

يُذكر أنه في عام 2022، كشفت تقارير عن تلاعب BOE بمواصفات شاشات مخصصة لشركة Apple، ما دفع الأخيرة إلى تقليص الطلبات. ومع ذلك، يُتوقع أن تتجاوز صادرات الشركة من الشاشات إلى Apple نحو 24 مليون شاشة خلال النصف الثاني من العام، بإجمالي سنوي يقارب 45 مليون وحدة.

شاشة iPhone Fold: خارج نطاق BOE

رغم توسعها، لا يبدو أن BOE ستكون المورّد الرئيسي لشاشات iPhone القابل للطي المتوقع. تقارير حديثة تشير إلى أن شركة Samsung Display ستكون المورد الرئيسي لشاشات OLED القابلة للطي لصالح Apple، مستفيدة من خبرتها المتقدمة في هذا المجال.

أما في عام 2025، فتتقاسم كل من Samsung Display وLG Display وBOE سوق توريد شاشات OLED لأجهزة iPhone، حيث تستحوذ Samsung على الحصة الأكبر بنحو 49%، تليها LG بنسبة 28%، ثم BOE بنسبة 19%، بحسب بيانات صادرة عن شركة Omdia.

الاتهامات ليست جديدة

التطورات الأخيرة لا تأتي من فراغ؛ ففي عام 2024، أرسل الكونغرس الأمريكي خطابًا إلى وزارة الدفاع، أشار فيه إلى أن BOE تأسست أساسًا كمورد عسكري ودفاعي.

حتى اللحظة، لم تصدر أي قرارات تنفيذية، إلا أن الوضع لا يزال قيد المتابعة الدقيقة، في ظل ما قد يشكل مستقبلًا مشابهًا لما واجهته Huawei في السنوات الماضية.