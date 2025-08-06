رفع المخلفات و مكافحة الحشرات والبعوض وتطهير المصارف بدمياط

استكملت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدمياط، جهودها لرفع المخلفات و الإرتقاء بمستوى النظافة.

كما تم تنفيذ أعمال المكافحة للحشرات والبعوض بمركز الزرقا ، هذا إلى جانب تنفيذ أعمال تطهير مصارف المشالب بميت أبو غالب و السوداية بالبساتين بمركز كفر البطيخ، و مصرف كفر سليمان بمركز كفر سعد

وتضمنت الجهود أيضًا تنفيذ أعمال النظافة بشكل دورى بمنطقة اللسان بمدينة رأس البر

وتهيب محافظة دمياط ، المواطنين مجددًا الالتزام بوضع صناديق القمامة امام المنشأت، للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها