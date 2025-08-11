قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجب على المرء أن يؤدي صلاته فى أوقاتها ولا يخرجها عن وقتها.

وأضاف "وسام" خلال لقائه بالبث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية، فى إجابته على سؤال «نمت عن صلاة العشاء ولم أصلها فهل أؤديها قبل صلاة العشاء اليوم أما متى أؤديها؟"، أنه كان يجب عليكي ان تؤديها مجرد استيقاظكِ من النوم فتصلى العشاء ثم تصلى صلاة الصبح وإن لم تفعلى ذلك فيصح ان تصليها قبل العشاء او بعد العشاء.

حكم من نام عن صلاة العشاء واستيقظ وصلاها قبل الفجر بدقائق
وقال الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من فاتته صلاة فيجب ان يقضيها فى يومها فلا يصح للمسلم أن يؤخر الصلاة عن وقتها .

وأضاف عبدالسميع، فى إجابته عن سؤال «من فاتته صلاة ودخل وقت الصلاة الأخرى فلا يعرف كيف يقضى الصلاة التى عليها؟»، أن من فاتته صلاة الظهر والعصر فليصليهم فى اليوم الذى بعده فلا يجوز للمسلم أن يؤخر الصلوات فى اليوم الذى بعد، حيث يقول رسول الله (صلى الله عليه وسلم) (من فاتته صلاة نام عنها أو نسيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك).

وأشار إلى أنه لو كان إن كان الإنسان مشغولًا فله أن يجمع بين الظهر والعصر فى أى وقت من الصلاتين شاء فهناك رخصة فى الشرع وهى أنه للمسلم ان يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إن كان يشغله أمر سيضيع عليه الصلاة.

هل يصح أن أصلى العشاء قبل الفجر بنصف ساعة ؟

سؤال ورد إلى البث المباشر للفتوى عبر صفحته بـ «فيسبوك»، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، للرد على أسئلة القُراء.

وقال الشيخ أحمد عبدالحليم عضو مركز الأزهر للفتوى، لا حرج أن تصلى العشاء قبل الفجر، طالما أن وقت الفجر لم يدخل.

ما هو آخر وقت لأداء صلاة العشاء

سؤال ورد الى صفحة دار الإفتاء الرسمية ، وأجاب الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى قائلا: إن وقت العشاء ممتد حتى قبل دخول وقت صلاة الفجر بمقدار يسمح بأداء أربع ركعات وفي هذه الحالة ليس عليك إثم ، أما إذا أديت ركعة واحدة من صلاة العشاء وأذن الفجر وأنت تصلي فعليك إثم ويجب عليك الاستغفار والتوبة وعدم تكرار ذلك .

وأضاف أمين الفتوى يجب أداء الصلاة في وقتها قدر المستطاع لعظم فضلها ، والحرص على عدم خروج وقتها .

حكم صلاة العشاء بعد منتصف الليل ؟

سؤال أجاب عنه الشيخ على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فيديو مسجل له عبر قناة الإفتاء على الفيسبوك.

وأجاب فخر، قائلًا:نعم لا مانع، لأن صلاة العشاء ممتدة إلىأذان الفجر، وما دام لم يؤذن لأذان الفجر فلا مانع من صلاتها متأخرًا.

أحمد الروبي
وائل عبد العزيز مع المذيعة تقى الجيزاوي
محافظ الشرقية
أحمد خالد صالح
