150 ألف للطب.. ننشر مصروفات كليات جامعة الجلالة الأهلية

أعلنت جامعة الجلالة الأهلية، عن إجمالي عدد البرامج الدراسية بها لهذا العام الدراسي، حيث وصلت لـ ٤٧ برنامج في ١٤ مجال دراسي.

كما كشفت عن الرسوم الدراسية لمجالات جامعة الجلالة للعام الدراسي الجديد 2025:2026 بدون الرسوم الإدارية؛

_مجال الطب والجراحة: 150,000 ألف جنيهاً،

_مجال طب الاسنان: 140,000 ألف جنيهاً،

_مجال العلوم الصيدلية: 100,000 ألف جنيهاً،

_مجال العلاج الطبيعي: 100,000 ألف جنيهاً،

_مجال هندسة الحاسب: 75,000 ألف جنيهاً،

برنامج هندسة الحاسب.

برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي.

_مجال العلوم الهندسية: : 75,000 ألف جنيهاً،

برنامج التصميم المعماري والعمارة الرقمية.

برنامج الميكاترونيات والأتمتة الصناعية.

برنامج هندسة التشييد والإنشاءات المتخصصة.

برنامج هندسة المواد والتصنيع.

_مجال علوم الحاسب: 69,000 ألف جنيهاً،

برنامج المعلوماتية الطبية الحيوية

برنامج علوم الحاسب.

برنامج علوم الذكاء الاصطناعي.

_مجال الإنتاج الإعلامي: 50,000 ألف جنيهاً،

برنامج الإنتاج التلفزيوني.

برنامج الإنتاج الاعلانى.

_مجال الفنون والتصميم: 49,000 ألف جنيهاً،

برنامج تصميم الجرافيك.

برنامج التصميم الداخلى.

برنامج تصميم الموضة والنسيج.

برنامج تصميم الوسائط المتعددة.

برنامج تصميم الأثاث.

برنامج الرسوم المتحركة.

برنامج التصوير السينمائي والتليفزيوني.

_مجال العلوم الأساسية: 48,000 ألف جنيهاً،

برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية.

برنامج جيولوجيا البترول والتعدين.

برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

_مجال العلوم الإدارية: 46,000 ألف جنيهاً،

برنامج إدارة اللوجستيات وسلاسل الإمداد.

برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية.

برنامج نظم معلومات الأعمال.

برنامج التكنولوجيا المالية.

برنامج إدارة المنشأت السياحية والفندقية.

_مجال العلوم الاجتماعية والإنسانية: 43,000 ألف جنيهاً،

برنامج علم النفس الاجتماعى.

برنامج اللغة اليابانية.

_مجال العلوم الصحية التطبيقية: 42,000 ألف جنيهاً،

برنامج تكنولوجيا الأشعة والتصوير الطبي.

برنامج تكنولوجيا المختبرات الطبية.

برنامج تكنولوجيا تصنيع الأسنان.

برنامج تكنولوجيا التخدير والرعاية المركزة.

برنامج تقنيات العلاج التنفسى.

_مجال علوم التمريض: 40,000 ألف جنيهاً.

الرسوم الدراسية للبرامج المشتركة مع جامعة أريزونا ستيت الامريكية للعام الدراسي الجديد 2025:2026 بدون الرسوم الإدارية:

برنامج هندسة البرمجيات: 235,000 ألف جنيهاً، وبرنامج الهندسة الكهربائية: 250,000 ألف جنيهاً، وبرنامج إدارة الأعمال: 220,000 ألف جنيهاً، وبرنامج التسويق: 220,000 ألف جنيهاً، وبرنامج نظم المعلومات الحاسوبية: 220,000 ألف جنيهاً، وبرنامج إدارة الأعمال الرياضية: 220,000 ألف جنيهاً، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات: 235,000 ألف جنيهاً، وبرنامج تقنية الرسومات المعلوماتية: 235,000 ألف جنيهاً، برنامج علم النفس: 220,000 ألف جنيهاً.