جامعة الجلالة: منظومة منح دراسية رائدة لدعم التفوق وتحقيق العدالة الاجتماعية

في إطار رسالتها الرائدة لتقديم تعليم عالي الجودة يُراعي العدالة والتميز، أعلنت جامعة الجلالة عن واحدة من أوسع منظومات الدعم والمنح الدراسية على مستوى الجامعات الأهلية في مصر، لتشمل الطلاب المتفوقين أكاديميًا، الرياضيين، ذوي الهمم، والطلاب ذوي الظروف الاجتماعية الاستثنائية، بالإضافة إلى المستفيدين من برامج الشهادات المزدوجة والنوابغ في عدد من المجالات الدراسية .

صرح الدكتور محمد الشناوي – رئيس جامعة الجلالة، أن الاستثمار الحقيقي هو في العقول الشابة، ونحن في جامعة الجلالة نؤمن أن التفوق العلمي لا يجب أن يُقيَّد بعائق مادي، مشيرا الي ان منظومة المنح والتخفيضات التي نقدمها هي ترجمة حقيقية لرسالة الجامعة في دعم كل طالب مجتهد، سواء تفوق دراسيًا أو رياضيًا أو أظهر تميزًا إنسانيًا استثنائيًا في مواجهة التحديات."

من جانبه أكد الدكتور إيهاب حسانين – نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، أن جامعة الجلالة لا تقدّم فقط برامج أكاديمية بمعايير دولية، بل تضمن كذلك أن يكون لكل طالب مجتهد فرصة حقيقية في الوصول إليها، حيث أن منظومة المنح التي نوفرها هي الأكثر تنوعًا وشمولًا بين الجامعات الأهلية، وهي دليل عملي على التزامنا بتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم التميز، كما نعمل باستمرار على تطوير معايير الاختيار لتشمل الجدارة في كل صورها، وليس فقط الدرجات.

المنح وتخفيضات المصروفات الدراسية التي تقدمها جامعة الجلالة

منح التفوق للطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة:

• أول 300 طالب من الأوائل لكل شعبة من شعب الثانوية العامة المصرية يحصل علي منحة كاملة.

• شعبة العلمي "علوم": الطالب الحاصل علي اعلي من 92% يحصل على تخفيض 50%.

• شعبة علمي "رياضة": الطالب الحاصل علي اعلي من 90% يحصل على تخفيض 50%.

• شعبة ادبي: الطالب الحاصل علي اعلي من 85% يحصل على تخفيض 50%

• تُمنح هذه المنحة للسنة الأولى فقط، ويمكن تجديدها في السنوات التالية وفقًا لقواعد منح التفوق الأكاديمي داخل الجامعة.

• لا تُمنح هذه المنحة للطلاب المحولين أو المنقولين من جامعات أخرى.

منح التفوق الأكاديمي للطلاب اثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي:

• تخصص الجامعة منح دراسية للطلاب الأوائل طبقاً للائحة الداخلية للجامعة

GBA: 3.6 خصم 25%

GBA: 3.8 خصم 50%

GBA: 4 خصم 100%

منح مدارس STEM :

تُمنح خصمًا بنسبة 50% من المصروفات الدراسية لأعلى طالب حاصل على شهادة من إحدى مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، في كل قطاع أكاديمي داخل الجامعة (

شروط التقديم:

• أن يكون الطالب خريج إحدى مدارس STEM المعتمدة داخل مصر.

• أن يكون الأعلى مجموعًا بين المتقدمين من STEM داخل نفس القطاع الأكاديمي.

• تُمنح المنحة للسنة الأولى فقط، وتُراجع سنويًا وفقًا لأداء الطالب الأكاديمي في الجامعة.

• لا تُمنح هذه المنحة إلا لطالب واحد (الاعلى فقط في كل قطاع).

منح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق:

• الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات الدولية، يحصل على خصم طبقا لما يلي: ميدالية ذهبية (100%)، فضية (50%)، برونزية (25%).

• الطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والافريقية، يحصل على خصم طبقا لما يلي: ميدالية ذهبية (50%)، فضية (25%)، برونزية (10%)

المنح المقدمة لطلاب الشهادات المزدوجة مع Arizona State University:

طلاب شعبة علمي علوم

• ٣٥٪ منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع ٩٠٪.

• ٢٥٪ إذا كنت حاصل على مجموع ٨٧٪.

طلاب شعبة علمي رياضة

• ٣٥٪ منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع ٨٨٪.

• ٢٥٪ إذا كنت حاصل على مجموع ٨٥٪.

طلاب الشعبة الادبية

 ٣٥٪ منحة دراسية إذا كنت حاصل على مجموع ٨٢٪.

 ٢٥٪ إذا كنت حاصل على مجموع ٨٠٪

المنح الاجتماعية

يحق للطالب التقدم بطلب للحصول على منحة اجتماعية في حالة حدوث احدى من الحالات التالية أثناء فترة دراسته في الجامعة (غير مسموح بالتقديم عليها لطلاب السنة الاولى الا في حالة حدوث الحالات الاتية بعد الترم الاول )

• وفاة العائل (اثناء الدراسة)

• مرض العائل (اثناء الدراسة)

• الطلاق والانفصال الأسري المؤثر على دخل الأسرة (اثناء الدراسة)

شروط التقديم:

• أن يكون الحدث قد وقع أثناء فترة الدراسة بالجامعة

• ألا يقل المعدل التراكمي للطالب (GPA) عن 2.0

• في حالة وفاة العائل اثناء الدراسة يمنح الطالب 10% خصم على المصروفات الدراسية

منحة ساويرس للتفوق لخريجي الثانوية العامة والطلاب ذوي الهمم:

منحة ساويرس للتفوق (مسار خريجي الثانوية العامة) هي منحة دراسية ممولة بالكامل تهدف إلى إتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين وذوي الهمم، تغطي المنحة مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين والكتب والمواد التعليمية وجهاز لابتوب.

منح دراسية للطلاب النوابغ من صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ

يقدم صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عدد من الفرص للطلاب المصريين الجنسية من كافة محافظات الجمهورية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها، النوابغ في العلوم الأساسية والتكنولوجيا، للحصول على منح دراسية جامعية لمدة أربع أو خمس سنوات ممولة بالكامل لرسوم الدراسة، تشمل البرامج:

• مجال العلوم الأساسية: برنامج التكنولوجيا الحيوية الجزيئية، برنامج علوم وتكنولوجيا النانو.

• مجال هندسة الكمبيوتر: برنامج الذكاء الاصطناعي وبرنامج هندسة الكمبيوتر.

• مجال علوم الكمبيوتر: برنامج الذكاء الاصطناعي، علوم المعلوماتية الطبية الحيوية، وبرنامج علوم الكمبيوتر

• مجال الهندسة: برنامج هندسة الميكاترونكس والأتمتة الصناعية.

تخفيضات المصروفات الدراسية

• يمنح أبناء الشهداء من (القوات المسلحة – الشرطة – شهداء الجيش الأبيض) تخفيض بنسبة 50% من قيمة المصروفات الدراسية.

• يمنح الأقارب من الدرجة الثانية (الطلاب الإخوة) تخفيض بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق وأخوه لازال طالب في الجامعة أو تخرج منها.

• يمنح أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين كل الوقت بالجامعة تخفيض بنسبة 30%

• إجمالي أعداد الطلاب الحاصلين على منح دراسية يصل الي حوالي 1772 منحة، حيث تمثل نسبة حوالي 15% من اجمالي أعداد الطلاب لعام 2025:2024.