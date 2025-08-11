الكاف يعتمد 5 ملاعب مصرية لاستضافة منافسات دوري الأبطال والكونفدرالية

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اعتماده خمسة ملاعب مصرية لاستضافة مباريات الأندية والمنتخبات الوطنية خلال مشاركاتهم في البطولات القارية بالموسم الجديد، سواء في الأدوار التمهيدية أو التصفيات المؤهلة.

وجاءت الملاعب المعتمدة كالتالي:

1- ستاد القاهرة الدولي

2- ستاد 30 يونيو

3- ستاد السويس الجديد

4- ستاد هيئة قناة السويس

5- ستاد السلام

ويمثل مصر في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم كل من الأهلي وبيراميدز، بينما يخوض الزمالك والمصري مشوار الكونفدرالية.

ومن المقرر أن تقام مواجهات ذهاب الدور التمهيدي من 17 إلى 19 أكتوبر 2025، على أن تلعب مباريات الإياب بين 24 و26 من الشهر نفسه، فيما تبدأ مرحلة دور المجموعات يوم 28 نوفمبر 2025.

وشهدت قرعة دوري الأبطال مواجهات قوية، أبرزها:

- الفائز من إيجل نوار البوروندي × جيبوتي تيليكوم سيواجه الأهلي.

- بيراميدز × الجيش الوطني الرواندي.

- الهلال السوداني × جاموس جوبا.

- الترجي التونسي × القوات المسلحة النيجري.

- الجيش الملكي المغربي × ريال دي بانجول.

- مولودية الجزائر × فاسيل الإثيوبي.

- المريخ السوداني × ممثل الكونغو 2.

كما تشهد البطولة تواجد أندية بارزة مثل صن داونز، نهضة بركان، شبيبة القبائل، أورلاندو بايرتس، وأسيك ميموزا، وسط منافسة مبكرة على بطاقات العبور إلى دور المجموعات.