فتح باب الالتحاق بالمدن الجامعية لطلاب وطالبات الأزهر.. اعرف التفاصيل
سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 12 أغسطس 2025
مقتل شخصين في إطلاق نار داخل متجر تارجت بأوستن وتوقيف مشتبه به
أكثر من 60 قتيلاً فلسطينياً جراء قصف إسرائيلي مكثف على غزة خلال 24 ساعة
ثروت سويلم يكشف عن عقوبة جماهير الزمالك بعد واقعة سبّ زيزو
خارطة طريق أممية جديدة لكسر الجمود السياسي في ليبيا تمهيدًا لانتخابات شاملة
رابط سريع.. احصل علي نتيجة تنسيق المرحلة الثانية 2025
سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 12-8-2025
20 مليون جنيه.. الزمالك يسدد عقود التأمين ضد الإصابات ويضخ استثمارات جديدة
زوجي حلف علي بالطلاق 3 مرات فما الحكم؟.. أمين الفتوى يجيب
حقيقة عودة وسام أبو علي للأهلي وفشل انتقاله إلى كولومبوس الأمريكي
محافظات

طلق ناري وقطعة أرض.. تفاصيل مقـ.تل بطل سباق السيارات بالقليوبية

المجني عليه
المجني عليه
إبراهيم الهواري

لم يتوقع هيثم سمير بطل السباقات الدولي أن القدر سطر له هذه النهاية المأساوية، حيث لقى مصرعه إثر اصابته بطلق ناري.
من جانبها تحفظت الأجهزة الأمنية بالقليوبية على المتهم بقتل بطل السباقات الدولي هيثم سمير، وذلك على خلفية نزاع  بينهما لاختلافهما على قطعة أرض بقليوب.

تحريات الواقعة 

وتبين من التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين المجني عليه والمتهم بسبب الخلاف على حراسة قطعة أرض.
وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتاريخ 11/ الجارى من إحدى المستشفيات بوفاة مالك إحدى الشركات وصاحب أحد مراكز خدمات السيارات مقيم بالقاهرة، على إثر إصابته بعيار نارى .

ضبط المتهم 

وبسؤال شريك المذكور أقر أنه حال توجههما لقطعة أرض ملك "المتوفى" كائنة بدائرة مركز شرطة قليوب ، حدثت مشادة كلامية بين "المجنى عليه" و"نجل الخفير الخصوصى لذات قطعة الأرض" بسبب رغبة المتوفى فى إنهاء عمل والده بالخفرة تطورت لمشاجرة أطلق خلالها نجل الخفير عيار نارى من فرد خرطوش كان بحوزته مما أدى لوفاته .
وأمكن ضبط المتهم (عامل – مقيم بدائرة المركز ) فى حينه ، وبحوزته السلاح النارى المستخدم فى الواقعة .
يذكر أن هيثم سمير يعد من أبرز نجوم سباقات السيارات في مصر والعالم العربي، وحقق بطولات محلية ودولية، آخرها بطولة الشرق الأوسط العام الماضي، إلى جانب نشاطه في تنظيم الفعاليات الرياضية وتجارته في مجال السيارات.

القليوبية بنها محافظة القليوبية

رسوم عدادات الكهرباء

من 22 إلى 270 جنيها.. رسوم خصم عداد الكهرباء أبو كارت

هيثم سمير

الداخلية تكشف تفاصيل مقتل بطل سباق السيارات هيثم سمير

نادى صحى

6 رجال و 8 فتيات.. قرار عاجل من النيابة بشأن شبكة الحرام في نادي صحي بالعجوزة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

جدول صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد الزيادة الجديدة

مكافأة نهاية الخدمة

قانون العمل الجديد | مكافأة شهر عن كل سنة خدمة .. اعرف موعد التطبيق

تنسيق الجامعات 2025

الأماكن الشاغرة بالمرحلة الثالثة في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رسميا| إعلان نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2025 غدا .. عبر هذا الرابط

استخراج برنت تأمينات

استخراج برنت تأمينات .. الأماكن والأوراق المطلوبة

سكن لكل المصريين

البداية من حدائق أكتوبر.. جدول وطريقة حجز وحدات “سكن لكل المصريين”

شاكر محظور

رغم إخلاء سبيله.. ما سبب ترحيل شاكر محظور لسجن النهضة وتجديد حبسه؟

مفاعل نووي على القمر.. ناسا في خطوة جديدة نحو مستقبل استكشاف الفضاء

مفاعل نووي على القمر.. ناسا تعلن عن خطوة جديدة نحو مستقبل استكشاف الفضاء

الأحمر الناري.. سيرين عبد النور بإطلالة جريئة تثير الجدل بالسوشيال ميديا

سيرين عبد النور
سيرين عبد النور
سيرين عبد النور

تفتح البشرة وتزيل اسمرار الأسنان.. لن تتخيل فوائد قشر البرتقال التجميلية

قشر البرتقال
قشر البرتقال
قشر البرتقال

عملت فراخ من الدقيق.. شيف تبتكر طريقة جديدة لعمل بديل الدجاج لأهل غزة

مجاعة غزة
مجاعة غزة
مجاعة غزة

أسرار المحترفين.. إليك طريقة عمل الكنافة بالقشطة بطعم مميز

الكنافة
الكنافة
الكنافة

شاكر محظور بريء من المخدرات

إخلاء سبيل البلوجر شاكر محظور في اتهامه بحيازة مخدرات

الحنفية بتطلع نار

الحنفية بتطلع نار.. تفاصيل خروج الغاز من مواسير المياه في البحيرة

اعترافات مونلي صديق سوزي

مونلي يرد.. بعد ضبطه بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء مع سوزي الأردنية

سر لقاء محمد رمضان ولارا ترامب

محمد رمضان ضيف أسرة ترامب.. السر ورا لقائه مع لارا ترامب

