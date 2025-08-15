عمرو سليم وياسين التهامى على مسرح المحكى بمهرجان القلعة 33

تتوالى فعاليات الدورة 33 من مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الذى تقيمه وزارة الثقافة عبر دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة حيث يستقبل مسرح المحكى مساء الأحد 17 أغسطس حفليين متتاليين لكل من الموسيقار عمرو سليم وشيخ المنشدين ياسين التهامى.

تبدأ الأمسية فى الثامنة مساءً حيث يقدم الموسيقار وعازف البيانو عمرو سليم مع فرقته مجموعة من الحان الموسيقى العربية الخالدة التى قام بإعادة صياغتها لتناسب آلة البيانو فى تجربة موسيقية فريدة تمزج بين الأصالة والتجديد.

بعده فى العاشرة مساءً يلتقى شيخ المنشدين ياسين التهامى بجمهوره فى أمسية روحانية تضم أبيات الأشعار الصوفية وقصائد المديح النبوى والتواشيح والإبتهالات الدينية التى نجح من خلالها فى تحقيق انتشارا واسعاً .